Депутаты курганского города согласовали еще одну крупную премию мэру

Мэр курганского города получит третью крупную премию за работу

Мэр Шадринска Антон Мокан получил очередную премию более 100 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты шадринской городской думы поддержали решение выдать главе города Антону Мокану премию в размере 115 тысяч рублей. Это уже третья крупная премия, которую согласовывают депутаты мэру. Об этом URA.RU сообщил депутат гордумы Александр Бухаров, считающий выплаты незаконными.

«18 из 19 присутствующих депутатов согласовали единовременную выплату Мокану в размере 115 000 рублей. Остальных на заседании не было. Проект о премии был инициирован администрацией. На второй мой вопрос — за что премия и есть ли аналитика, обоснования — ответили, что „аналитики нет“», — сообщил депутат. Бухаров отметил, что он единственный, кто голосовал против данного решения.

Председатель гордумы Шадринска Владимир Пикалин до этого сообщал корреспонденту URA.RU, что дума действует в рамках законодательства, согласовывая премии. Пикалин подчеркивал, что, несмотря на попытку депутатов и местных прокуроров оспорить премии в суде, судебные решения отражали позицию большинства депутатов и вставали на сторону думы.

Корреспондент URA.RU запросил информацию по теме в пресс-службе мэрии Шадринска. Новость будет дополнена после получения ответа.

Ранее URA.RU писало, что в спорах о премиях мэра Шадринска, которые прокуратура считает незаконными, уже было два судебных проигрыша. Как сообщалось, прокуроры города готовят кассационную жалобу, в которой оспаривают законность премии в размере 172 тысяч рублей, выплаченной мэру Мокану за 2022 год. Ее рассмотрят в суде Челябинска 9 апреля. По мнению прокуратуры, мэр не имел права самостоятельно назначать себе такие выплаты. Кроме того, в конце 2023 года Мокан получил еще одну премию, уже в размере 517,5 тысячи рублей, законность которой также планируют оспорить прокуроры.