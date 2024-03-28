В Челябинске составили «дорожную карту» выборов в гордуму

29 марта 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Новый состав гордумы Челябинска выберут 8 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Челябинске отменяют реформу МСУ В Челябинске составили «дорожную карту» по подготовке сентябрьских выборов в городскую думу. Об этом сообщил URA.RU 28 марта источник в политических кругах. «Публичные слушания по назначению прямых выборов в гордуму должны быть назначены 4 апреля, с тем, чтобы 23 мая их провести. Тогда 28 мая в Устав Челябинска будут внесены изменения, а до 11 июня они будут зарегистрированы», — пояснил инсайдер. Схемы одномандатных избирательных округов, по его словам, будут приняты до 12 июня, а 18 июня официально стартует выборная кампания. Само голосование состоится 8 сентября. В пресс-службе городской думы заявили URA.RU, что говорить о конкретных сроках пока преждевременно. Возвращение к прямым выборам городской думы, ликвидацию самостоятельности семи внутригородских районов Челябинска и их советов депутатов заксобрание Челябинской области одобрило на сессии 28 марта. Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля 2023 года. В сентябре того же года гордума единогласно одобрила соответствующую законодательную инициативу и передала ее на областной уровень. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске составили «дорожную карту» по подготовке сентябрьских выборов в городскую думу. Об этом сообщил URA.RU 28 марта источник в политических кругах. «Публичные слушания по назначению прямых выборов в гордуму должны быть назначены 4 апреля, с тем, чтобы 23 мая их провести. Тогда 28 мая в Устав Челябинска будут внесены изменения, а до 11 июня они будут зарегистрированы», — пояснил инсайдер. Схемы одномандатных избирательных округов, по его словам, будут приняты до 12 июня, а 18 июня официально стартует выборная кампания. Само голосование состоится 8 сентября. В пресс-службе городской думы заявили URA.RU, что говорить о конкретных сроках пока преждевременно. Возвращение к прямым выборам городской думы, ликвидацию самостоятельности семи внутригородских районов Челябинска и их советов депутатов заксобрание Челябинской области одобрило на сессии 28 марта. Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля 2023 года. В сентябре того же года гордума единогласно одобрила соответствующую законодательную инициативу и передала ее на областной уровень.