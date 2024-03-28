28 марта 2024

В Челябинске составили «дорожную карту» выборов в гордуму

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Новый состав гордумы Челябинска выберут 8 сентября Фото:
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В Челябинске составили «дорожную карту» по подготовке сентябрьских выборов в городскую думу. Об этом сообщил URA.RU 28 марта источник в политических кругах.

«Публичные слушания по назначению прямых выборов в гордуму должны быть назначены 4 апреля, с тем, чтобы 23 мая их провести. Тогда 28 мая в Устав Челябинска будут внесены изменения, а до 11 июня они будут зарегистрированы», — пояснил инсайдер.

Схемы одномандатных избирательных округов, по его словам, будут приняты до 12 июня, а 18 июня официально стартует выборная кампания. Само голосование состоится 8 сентября. В пресс-службе городской думы заявили URA.RU, что говорить о конкретных сроках пока преждевременно.

Возвращение к прямым выборам городской думы, ликвидацию самостоятельности семи внутригородских районов Челябинска и их советов депутатов заксобрание Челябинской области одобрило на сессии 28 марта. Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля 2023 года. В сентябре того же года гордума единогласно одобрила соответствующую законодательную инициативу и передала ее на областной уровень.

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В Челябинске составили «дорожную карту» по подготовке сентябрьских выборов в городскую думу. Об этом сообщил URA.RU 28 марта источник в политических кругах. «Публичные слушания по назначению прямых выборов в гордуму должны быть назначены 4 апреля, с тем, чтобы 23 мая их провести. Тогда 28 мая в Устав Челябинска будут внесены изменения, а до 11 июня они будут зарегистрированы», — пояснил инсайдер. Схемы одномандатных избирательных округов, по его словам, будут приняты до 12 июня, а 18 июня официально стартует выборная кампания. Само голосование состоится 8 сентября. В пресс-службе городской думы заявили URA.RU, что говорить о конкретных сроках пока преждевременно. Возвращение к прямым выборам городской думы, ликвидацию самостоятельности семи внутригородских районов Челябинска и их советов депутатов заксобрание Челябинской области одобрило на сессии 28 марта. Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля 2023 года. В сентябре того же года гордума единогласно одобрила соответствующую законодательную инициативу и передала ее на областной уровень.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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