Мишустин нашел серьезную поддержку в Госдуме

Мишустин поблагодарил «Единую Россию» за тысячи полезных законов

28 марта 2024 в 21:05 Размер текста - 17 +

Мишустин обратил внимание на отдельные предложения партии парламентского большинства Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Единая Россия» помогла разработать бюджет России и принять тысячи полезных законов по развитию образования и занятости, реформированию медицины и борьбе с бедностью. Об этом говорил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с парламентской фракцией «Единой России» 28 марта. Итоги совещания специально для URA.RU прокомментировал заместитель руководителя фракции ЕР в Госдуме Евгений Ревенко. «Диалог [с „Единой Россией“] идет на всех уровнях максимально открыто. В профильных комитетах, на парламентских слушаниях, в рамках соответствующих правительственных часов. И решения, которые по итогам мы принимаем, позволяют уверенно выполнять задачи, которые перед нами ставит президент РФ Владимир Путин», — отметил работу партии глава правительства. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24». Новость по теме Мишустин оценил предложения «Справедливой России — За Правду» по демографии и ЖКХ Мишустин обозначил системность подходов ЕР в вопросах бюджетного процесса: поправки партии на 138 млрд рублей охватили комплексное развитие и сельских территорий, и борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями. «Обсудили, прежде всего, вопросы, связанные с СВО и поддержкой участников спецоперации, а также вопросы социальной политики, темы поддержки многодетных семей и малоимущих граждан, занятость, трудовые отношение и развитие новых регионов», — рассказал о повестке партии в диалоге с правительством заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко. Противодействие санкциям С начала СВО в целях противодействия санкциям партией в сотрудничестве с правительством было проработано и принято 192 закона по данной тематике. Эта работа позволила экономике адаптироваться к сложным условиям, сохранить покупательскую способность населения, сдержать инфляцию. Глава фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев отметил поддержку правительства в вопросах противодействия санкциям. «Поддержка российской экономики порядка двухсот законов, борьба с бедностью, повышение минимального размера труда в январе 24 года. Всего за 2022—2023 годы принято 1347 законов», — сказал Васильев. Защита детей и поддержка участников СВО Депутаты «Единой России», как отметил Михаил Мишустин, постоянно бывают в новых регионах страны, хорошо понимают запросы людей там. Очень много инициатив было подготовлено по защите участников специальной военной операции и их близких, включая и право на приоритетный прием школы, летние лагеря, детские садики, их детей и те нормы, которые обеспечивают добровольцам те же условия, что и военнослужащим. Борьба с безработицей и бедностью Подготовленные «Единой Россией» законы изменили размеры пособий по безработице, появился особый порядок получения статуса безработного и связанные с этим меры социальной поддержки. Критерии подбора кандидатов на трудоустройство по государственным программам занятости тоже расширили: специалисты учитывают не только размер зарплаты, но и опыт и ограничения по здоровью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Единая Россия» помогла разработать бюджет России и принять тысячи полезных законов по развитию образования и занятости, реформированию медицины и борьбе с бедностью. Об этом говорил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с парламентской фракцией «Единой России» 28 марта. Итоги совещания специально для URA.RU прокомментировал заместитель руководителя фракции ЕР в Госдуме Евгений Ревенко. «Диалог [с „Единой Россией“] идет на всех уровнях максимально открыто. В профильных комитетах, на парламентских слушаниях, в рамках соответствующих правительственных часов. И решения, которые по итогам мы принимаем, позволяют уверенно выполнять задачи, которые перед нами ставит президент РФ Владимир Путин», — отметил работу партии глава правительства. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24». Мишустин обозначил системность подходов ЕР в вопросах бюджетного процесса: поправки партии на 138 млрд рублей охватили комплексное развитие и сельских территорий, и борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями. «Обсудили, прежде всего, вопросы, связанные с СВО и поддержкой участников спецоперации, а также вопросы социальной политики, темы поддержки многодетных семей и малоимущих граждан, занятость, трудовые отношение и развитие новых регионов», — рассказал о повестке партии в диалоге с правительством заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко. С начала СВО в целях противодействия санкциям партией в сотрудничестве с правительством было проработано и принято 192 закона по данной тематике. Эта работа позволила экономике адаптироваться к сложным условиям, сохранить покупательскую способность населения, сдержать инфляцию. Глава фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев отметил поддержку правительства в вопросах противодействия санкциям. «Поддержка российской экономики порядка двухсот законов, борьба с бедностью, повышение минимального размера труда в январе 24 года. Всего за 2022—2023 годы принято 1347 законов», — сказал Васильев. Депутаты «Единой России», как отметил Михаил Мишустин, постоянно бывают в новых регионах страны, хорошо понимают запросы людей там. Очень много инициатив было подготовлено по защите участников специальной военной операции и их близких, включая и право на приоритетный прием школы, летние лагеря, детские садики, их детей и те нормы, которые обеспечивают добровольцам те же условия, что и военнослужащим. Подготовленные «Единой Россией» законы изменили размеры пособий по безработице, появился особый порядок получения статуса безработного и связанные с этим меры социальной поддержки. Критерии подбора кандидатов на трудоустройство по государственным программам занятости тоже расширили: специалисты учитывают не только размер зарплаты, но и опыт и ограничения по здоровью.