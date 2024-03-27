В городе ЯНАО до конца года в современный район переедут жители 50 домов

В Тарко-Сале (ЯНАО) жители около пятидесяти многоквартирных домов получат новые квартиры в микрорайоне Южный до конца текущего года. Об этом сообщил глава Пуровского района Антон Колодин.
«В первую очередь, под расселение в микрорайон Южный переедут жители улицы Юбилейной. До конца года будет расселен 41 дом. Также в списки попали жители улицы Осенняя. Многие дома не только аварийные, но и представляют прямую угрозу для жильцов», — сообщил Антон Колодин в эфире, который транслируется на его странице в социальной сети «ВКонтакте».
К микрорайону будет построена хорошая подъездная и объездная дороги. Всего в Пуровском районе до 2028 года должно быть расселено 200 тысяч квадратных метров жилья.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время ежегодного послания ямальцам сообщил, что в 2024 году в округе ключи от новых квартир получит рекордное количество семей. «До конца года полностью введем Южный в Тарко-Сале», — сообщил Артюхов.
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В Тарко-Сале (ЯНАО) жители около пятидесяти многоквартирных домов получат новые квартиры в микрорайоне Южный до конца текущего года. Об этом сообщил глава Пуровского района Антон Колодин. «В первую очередь, под расселение в микрорайон Южный переедут жители улицы Юбилейной. До конца года будет расселен 41 дом. Также в списки попали жители улицы Осенняя. Многие дома не только аварийные, но и представляют прямую угрозу для жильцов», — сообщил Антон Колодин в эфире, который транслируется на его странице в социальной сети «ВКонтакте». К микрорайону будет построена хорошая подъездная и объездная дороги. Всего в Пуровском районе до 2028 года должно быть расселено 200 тысяч квадратных метров жилья. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время ежегодного послания ямальцам сообщил, что в 2024 году в округе ключи от новых квартир получит рекордное количество семей. «До конца года полностью введем Южный в Тарко-Сале», — сообщил Артюхов.