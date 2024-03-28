В Севастополе упал военный самолет: что известно

Губернатор Севастополя Развожаев: в Черное море упал военный самолет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Показательные полеты авиации на МАКС-2021. Москва, авиашоу, авиация, самолет, су-35
Военный самолет в Севастополе упал в Черное море (архивное фото) Фото:

В Севастополе в Черное море упал военный самолет. При этом летчик смог катапультироваться. URA.RU рассказывает, что известно о произошедшем.

  • По предварительным данным telegram-канала Baza, самолет был сбит над территорией Крыма. Предварительно, как передает telegram-канал 112, это был истребитель Су-35. Летчик смог катапультироваться. На данный момент в Севастополе включены сирены.
  • В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что воздушное судно упало в Черное море. Пилота подобрали спасатели в двухстах метрах от берег, его жизни ничего не угрожает. При этом гражданские объекты не пострадали.
  • По данным telegram-канала «Воевода вещает», военный самолет не является истребителем Су-35. Также отмечается, что летчику помогли не спасатели, а обычные рыбаки.
  • Согласно информации департамента транспорта региона, рейд в Севастопольской бухте временно остановлен. Свое движение прекратили паромы и катера, передает РИА Новости.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Севастополе в Черное море упал военный самолет. При этом летчик смог катапультироваться. URA.RU рассказывает, что известно о произошедшем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...