В Севастополе упал военный самолет: что известно

Военный самолет в Севастополе упал в Черное море (архивное фото)
В Севастополе в Черное море упал военный самолет. При этом летчик смог катапультироваться. URA.RU рассказывает, что известно о произошедшем.
- По предварительным данным telegram-канала Baza, самолет был сбит над территорией Крыма. Предварительно, как передает telegram-канал 112, это был истребитель Су-35. Летчик смог катапультироваться. На данный момент в Севастополе включены сирены.
- В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что воздушное судно упало в Черное море. Пилота подобрали спасатели в двухстах метрах от берег, его жизни ничего не угрожает. При этом гражданские объекты не пострадали.
- По данным telegram-канала «Воевода вещает», военный самолет не является истребителем Су-35. Также отмечается, что летчику помогли не спасатели, а обычные рыбаки.
- Согласно информации департамента транспорта региона, рейд в Севастопольской бухте временно остановлен. Свое движение прекратили паромы и катера, передает РИА Новости.
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