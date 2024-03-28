В Севастополе упал военный самолет: что известно

Губернатор Севастополя Развожаев: в Черное море упал военный самолет

28 марта 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Военный самолет в Севастополе упал в Черное море (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Севастополе в Черное море упал военный самолет. При этом летчик смог катапультироваться. URA.RU рассказывает, что известно о произошедшем. По предварительным данным telegram-канала Baza, самолет был сбит над территорией Крыма. Предварительно, как передает telegram-канал 112, это был истребитель Су-35. Летчик смог катапультироваться. На данный момент в Севастополе включены сирены.

В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что воздушное судно упало в Черное море. Пилота подобрали спасатели в двухстах метрах от берег, его жизни ничего не угрожает. При этом гражданские объекты не пострадали.

По данным telegram-канала «Воевода вещает», военный самолет не является истребителем Су-35. Также отмечается, что летчику помогли не спасатели, а обычные рыбаки.

Согласно информации департамента транспорта региона, рейд в Севастопольской бухте временно остановлен. Свое движение прекратили паромы и катера, передает РИА Новости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Севастополе в Черное море упал военный самолет. При этом летчик смог катапультироваться. URA.RU рассказывает, что известно о произошедшем.