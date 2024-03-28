В Кургане отключат горячую воду в рабочие часы для проведения работ

29 марта 2024 в 09:49 Размер текста - 17 +

Отключение коснется более 80 многоквартирных домов Фото: Анна Майорова © URA.RU В некоторые многоквартирные дома Кургана будет приостановлена подача горячей воды для проведения плановых ремонтов сетей водоснабжения, а также для чистки водоводяных подогревателей. Об этом сообщил telegram-канал «Курганской генерирующей компании». «Для проведения регламентных работ, связанных с чисткой водоводяных подогревателей, а также для плановых ремонтов по замене изношенных участков сетей горячего водоснабжения в течение рабочего дня будет остановлена подача горячей воды», — указано в telegram-канале ресурсоснабжающей организации. По данным «КГК», отключение коснется домов по адресам улица Володарского 29, 30, улица Гоголя 84, улица Карла Маркса 105, 105А, 107, 107А, 111, 111А, улица Коли Мяготина 32, 36, 42, 42А, 57, проспект Конституции 41, 43, 45, 47, улица Краснодонская 1, 3, 5А, 7, 7А, 9, улица Кремлева 2, 3, 4А, 6, 6А, 7, 8, 10, улица Куртамышская 22, улица Невежина 4, 6А, 13, 15, 17, 18, улица Некрасова 31, 41, 63, улица Победы 3, 4, 9, улица Пролетарская 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, улица Савельева 31, 33, улица Свердлова 1, 5, улица Советская 70, 146, улица Сухэ-Батора 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 16, улица Техническая 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 12А, 14, а также улица Юргамышская 4. Горячую воду компания обещает вернуть в дома курганцев до 16:00. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В некоторые многоквартирные дома Кургана будет приостановлена подача горячей воды для проведения плановых ремонтов сетей водоснабжения, а также для чистки водоводяных подогревателей. Об этом сообщил telegram-канал «Курганской генерирующей компании». «Для проведения регламентных работ, связанных с чисткой водоводяных подогревателей, а также для плановых ремонтов по замене изношенных участков сетей горячего водоснабжения в течение рабочего дня будет остановлена подача горячей воды», — указано в telegram-канале ресурсоснабжающей организации. По данным «КГК», отключение коснется домов по адресам улица Володарского 29, 30, улица Гоголя 84, улица Карла Маркса 105, 105А, 107, 107А, 111, 111А, улица Коли Мяготина 32, 36, 42, 42А, 57, проспект Конституции 41, 43, 45, 47, улица Краснодонская 1, 3, 5А, 7, 7А, 9, улица Кремлева 2, 3, 4А, 6, 6А, 7, 8, 10, улица Куртамышская 22, улица Невежина 4, 6А, 13, 15, 17, 18, улица Некрасова 31, 41, 63, улица Победы 3, 4, 9, улица Пролетарская 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, улица Савельева 31, 33, улица Свердлова 1, 5, улица Советская 70, 146, улица Сухэ-Батора 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 16, улица Техническая 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 12А, 14, а также улица Юргамышская 4. Горячую воду компания обещает вернуть в дома курганцев до 16:00.