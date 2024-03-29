В Екатеринбурге экстренно посадили четыре самолета

Летевшие четыре самолета в Тюмень экстренно посадили в Кольцово

29 марта 2024 в 12:17 Размер текста - 17 +

Время вылета самолетов в Тюмень не уточняется Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за сильного снегопада экстренно посадили четыре самолета, летевших в Тюмень. Воздушные судна летели из Санкт-Петербурга, Москвы, Сургута и Сочи, рассказали в пресс-службе тюменского аэропорта Рощино. «По метеоусловиям Тюмени (обильный снегопад, сильный ветер) на прилет задержаны рейсы. В связи с этим на запасной аэродром в Кольцово перенаправлены рейсы: „Победа“ ДР 1591 из Санкт-Петербурга и ДР 449 из Москвы (Внуково), Utair 101 из Сургута, а также Ikar Airlines 509 из Сочи», — сказано в сообщении. Средний Урал в последние дни марта также накрыло снегопадами. Из-за чего ГИБДД и МЧС выпускали несколько срочных обращений к жителям региона, где просили соблюдать меры безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за сильного снегопада экстренно посадили четыре самолета, летевших в Тюмень. Воздушные судна летели из Санкт-Петербурга, Москвы, Сургута и Сочи, рассказали в пресс-службе тюменского аэропорта Рощино. «По метеоусловиям Тюмени (обильный снегопад, сильный ветер) на прилет задержаны рейсы. В связи с этим на запасной аэродром в Кольцово перенаправлены рейсы: „Победа“ ДР 1591 из Санкт-Петербурга и ДР 449 из Москвы (Внуково), Utair 101 из Сургута, а также Ikar Airlines 509 из Сочи», — сказано в сообщении. Средний Урал в последние дни марта также накрыло снегопадами. Из-за чего ГИБДД и МЧС выпускали несколько срочных обращений к жителям региона, где просили соблюдать меры безопасности.