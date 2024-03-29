В Екатеринбурге экстренно посадили четыре самолета

Летевшие четыре самолета в Тюмень экстренно посадили в Кольцово
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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт, нелетная погода, зима, непогода, впп, самолет, взлетно-посадочная полоса, взлетное поле
Время вылета самолетов в Тюмень не уточняется Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за сильного снегопада экстренно посадили четыре самолета, летевших в Тюмень. Воздушные судна летели из Санкт-Петербурга, Москвы, Сургута и Сочи, рассказали в пресс-службе тюменского аэропорта Рощино.

«По метеоусловиям Тюмени (обильный снегопад, сильный ветер) на прилет задержаны рейсы. В связи с этим на запасной аэродром в Кольцово перенаправлены рейсы: „Победа“ ДР 1591 из Санкт-Петербурга и ДР 449 из Москвы (Внуково), Utair 101 из Сургута, а также Ikar Airlines 509 из Сочи», — сказано в сообщении.

Средний Урал в последние дни марта также накрыло снегопадами. Из-за чего ГИБДД и МЧС выпускали несколько срочных обращений к жителям региона, где просили соблюдать меры безопасности.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за сильного снегопада экстренно посадили четыре самолета, летевших в Тюмень. Воздушные судна летели из Санкт-Петербурга, Москвы, Сургута и Сочи, рассказали в пресс-службе тюменского аэропорта Рощино. «По метеоусловиям Тюмени (обильный снегопад, сильный ветер) на прилет задержаны рейсы. В связи с этим на запасной аэродром в Кольцово перенаправлены рейсы: „Победа“ ДР 1591 из Санкт-Петербурга и ДР 449 из Москвы (Внуково), Utair 101 из Сургута, а также Ikar Airlines 509 из Сочи», — сказано в сообщении. Средний Урал в последние дни марта также накрыло снегопадами. Из-за чего ГИБДД и МЧС выпускали несколько срочных обращений к жителям региона, где просили соблюдать меры безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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