Претендент на место начальника курганского УГИБДД Галеев получил новое звание

29 марта 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

Врио замначальника курганского ГИБДД стал полковником Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Новое звание получил врио замначальника управления ГИБДД Рушан Галеев. Силовик, которого называют одним из претендентов на пост начальника УГИБДД региона, стал полковником. Данные о звании появились на сайте УМВД по Курганской области. «Врио заместителя начальника УГИБДД УМВД России по Курганской области, полковник полиции Галеев Рушан Альсимович», — сообщает раздел руководства управления ГИБДД. Новое звание Галеев получил в течение месяца после назначения врио заместителя. Источники агентства из числа бывших силовиков называют Галеева основным кандидатом на должность начальника управления ГИБДД региона. «Ответственный и исполнительный, он сможет достойно заменить вышедшего на пенсию Михаила Чебыкина», — говорят собеседники. Ранее URA.RU сообщало, что многолетний руководитель курганской ГИБДД Чебыкин выйдет на пенсию после отпуска. Незадолго до этого события командир батальона ДПС по г. Кургану Галеев стал врио замначальника УГИБДД. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новое звание получил врио замначальника управления ГИБДД Рушан Галеев. Силовик, которого называют одним из претендентов на пост начальника УГИБДД региона, стал полковником. Данные о звании появились на сайте УМВД по Курганской области. «Врио заместителя начальника УГИБДД УМВД России по Курганской области, полковник полиции Галеев Рушан Альсимович», — сообщает раздел руководства управления ГИБДД. Новое звание Галеев получил в течение месяца после назначения врио заместителя. Источники агентства из числа бывших силовиков называют Галеева основным кандидатом на должность начальника управления ГИБДД региона. «Ответственный и исполнительный, он сможет достойно заменить вышедшего на пенсию Михаила Чебыкина», — говорят собеседники. Ранее URA.RU сообщало, что многолетний руководитель курганской ГИБДД Чебыкин выйдет на пенсию после отпуска. Незадолго до этого события командир батальона ДПС по г. Кургану Галеев стал врио замначальника УГИБДД.