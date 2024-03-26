26 марта 2024

В Курганской области ушел с должности начальник Госавтоинспекции Чебыкин. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс конференция в ГИБДД. Курган, чебыкин михаил
Начальник курганского УГИБДД покинул должность Фото:

Многолетний руководитель УГИБДД УМВД России по Курганской области Михаил Чебыкин покинул свой пост. Данные полковника полиции исчезли с сайта УМВД региона. О планируемой отставке начальника ГИБДД URA.RU сообщало в конце февраля.

«Подразделения УМВД — Управление ГИБДД — Руководство: замначальника УГИБДД Юрий Филипчук, врио замначальника УГИБДД Рушан Галеев», — перечислен руководящий состав Госавтоинспекции на сайте УМВД по Курганской области. Данные о Чебыкине, как начальнике управления, пропали с портала полиции области.

По данным источников URA.RU, приближенным к правоохранительным органам, Чебыкин вышел на пенсию за два месяца до своего 55-летия. Полковник полиции руководил управлением ГИБДД с 2011 года. В органах внутренних дел он начал службу с 1993 года.

В пресс-службе УГИБДД редакции сообщили, что Чебыкин находится в отпуске. За разъяснениями о руководителях инспекции пришлось обратиться в УМВД по Курганской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что глава курганской Госавтоинспекции ушел в отпуск. По данным источников редакции, возвращаться на работу после отдыха силовик не собирался.

https://45.мвд.рф/gumvd/Struktura_UMVD_Rossii_po_Kurganskoj_obla/Struktura_UMVD/Upravlenie_gosudarstvennoj_inspekcii_bez/%D1%87%D0%B5%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD
Имя начальника ГИБДД Михаила Чебыкина пропало с сайта УМВД Курганской области

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Многолетний руководитель УГИБДД УМВД России по Курганской области Михаил Чебыкин покинул свой пост. Данные полковника полиции исчезли с сайта УМВД региона. О планируемой отставке начальника ГИБДД URA.RU сообщало в конце февраля. «Подразделения УМВД — Управление ГИБДД — Руководство: замначальника УГИБДД Юрий Филипчук, врио замначальника УГИБДД Рушан Галеев», — перечислен руководящий состав Госавтоинспекции на сайте УМВД по Курганской области. Данные о Чебыкине, как начальнике управления, пропали с портала полиции области. По данным источников URA.RU, приближенным к правоохранительным органам, Чебыкин вышел на пенсию за два месяца до своего 55-летия. Полковник полиции руководил управлением ГИБДД с 2011 года. В органах внутренних дел он начал службу с 1993 года. В пресс-службе УГИБДД редакции сообщили, что Чебыкин находится в отпуске. За разъяснениями о руководителях инспекции пришлось обратиться в УМВД по Курганской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что глава курганской Госавтоинспекции ушел в отпуск. По данным источников редакции, возвращаться на работу после отдыха силовик не собирался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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