Начальник курганского УГИБДД покинул должность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Многолетний руководитель УГИБДД УМВД России по Курганской области Михаил Чебыкин покинул свой пост. Данные полковника полиции исчезли с сайта УМВД региона. О планируемой отставке начальника ГИБДД URA.RU сообщало в конце февраля.

«Подразделения УМВД — Управление ГИБДД — Руководство: замначальника УГИБДД Юрий Филипчук, врио замначальника УГИБДД Рушан Галеев», — перечислен руководящий состав Госавтоинспекции на сайте УМВД по Курганской области. Данные о Чебыкине, как начальнике управления, пропали с портала полиции области.

По данным источников URA.RU, приближенным к правоохранительным органам, Чебыкин вышел на пенсию за два месяца до своего 55-летия. Полковник полиции руководил управлением ГИБДД с 2011 года. В органах внутренних дел он начал службу с 1993 года.

В пресс-службе УГИБДД редакции сообщили, что Чебыкин находится в отпуске. За разъяснениями о руководителях инспекции пришлось обратиться в УМВД по Курганской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что глава курганской Госавтоинспекции ушел в отпуск. По данным источников редакции, возвращаться на работу после отдыха силовик не собирался.

Имя начальника ГИБДД Михаила Чебыкина пропало с сайта УМВД Курганской области УМВД РФ по Курганской области .