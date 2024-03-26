Многолетний руководитель УГИБДД УМВД России по Курганской области Михаил Чебыкин покинул свой пост. Данные полковника полиции исчезли с сайта УМВД региона. О планируемой отставке начальника ГИБДД URA.RU сообщало в конце февраля.
«Подразделения УМВД — Управление ГИБДД — Руководство: замначальника УГИБДД Юрий Филипчук, врио замначальника УГИБДД Рушан Галеев», — перечислен руководящий состав Госавтоинспекции на сайте УМВД по Курганской области. Данные о Чебыкине, как начальнике управления, пропали с портала полиции области.
По данным источников URA.RU, приближенным к правоохранительным органам, Чебыкин вышел на пенсию за два месяца до своего 55-летия. Полковник полиции руководил управлением ГИБДД с 2011 года. В органах внутренних дел он начал службу с 1993 года.
В пресс-службе УГИБДД редакции сообщили, что Чебыкин находится в отпуске. За разъяснениями о руководителях инспекции пришлось обратиться в УМВД по Курганской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что глава курганской Госавтоинспекции ушел в отпуск. По данным источников редакции, возвращаться на работу после отдыха силовик не собирался.
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