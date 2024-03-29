Российский спутник «Метеор» будет следить за пожарной безопасностью лесов

Совет при Минприроды Закондырин: «Метеор» будет контролировать лесные пожары

30 марта 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

29 февраля с космодрома «Восточный» был запущен спутник РФ «Метеор» для мониторинга климата и окружающей среды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Следить за возгораниями в лесах и предупреждать о пожарах в 2024 году будет российский спутник «Метеор», который был запущен 29 февраля для мониторинга климата и окружающей среды, изучения природных ресурсов Земли, контроля гелиогеофизической обстановки. Об этом в беседе с URA.RU рассказал исполняющий обязанности директора Всероссийского научно-исследовательского института «Экология», председатель Общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин. «Мониторинг пожаров в нашей стране состоит из нескольких уровней. В первую очередь — это слежение со спутников. В связи с тем, что нашу страну отключили от международных систем в результате санкций, 29 февраля с космодрома „Восточный“ был запущен отечественный „Метеор“. Он будет предоставлять все данные по возгораниям и лесным пожарам», — заявил Александр Закондырин. Председатель Общественного совета при Минприроды РФ добавил, что в связи с активным внедрением дронов для мониторинга лесов страны, региональные власти готовят собственных операторов беспилотников. «С каждым годом Россия все шире внедряет отечественную систему беспилотных авиационных систем (БАС) для охраны лесов в период пожароопасного сезона. Региональные власти стремятся обучить собственных операторов дронов. Беспилотники зарекомендовали себя хорошо в местах и при погодных условиях, когда вылет самолетов небезопасен», — рассказал Закондырин. Новость по теме В России начались лесные пожары Собеседник агентства отметил, что в регионах России планируют использовать опыт Якутии по искусственному вызыванию осадков. «С 2022 года в Якутии успешно практикуется система по искусственному вызыванию осадков. Работает самолет-лаборатория Росгидромета Як-42. Уникальность этой миссии заключается в предварительном увлажнении почвы с целью предотвращения возникновения пожаров. Як-24 оснащен самым современным оборудованием для проведения очень широкого спектра исследований всех атмосферных процессов и проведения активных воздействий на гидрометеорологические процессы для нужд народного хозяйства. Мы следим за этим уникальным экспериментом наших ученых. Его научные результаты будут внедряться в других регионах», — подытожил он. Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что пожароопасный сезон в 2024 году в стране будет более сложным, чем в 2023 году. На охрану лесов от пожаров и закупку техники из федерального бюджета в этом году было выделено более 17,6 миллиардов рублей. Не все регионы признаны полностью готовыми сезону. В ближайшие две недели субъектам нужно будет полностью устранить замечания. Самый высокий класс пожарной опасности с конца апреля ожидается в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, на юге Уральского и Сибирского федеральных округов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следить за возгораниями в лесах и предупреждать о пожарах в 2024 году будет российский спутник «Метеор», который был запущен 29 февраля для мониторинга климата и окружающей среды, изучения природных ресурсов Земли, контроля гелиогеофизической обстановки. Об этом в беседе с URA.RU рассказал исполняющий обязанности директора Всероссийского научно-исследовательского института «Экология», председатель Общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин. «Мониторинг пожаров в нашей стране состоит из нескольких уровней. В первую очередь — это слежение со спутников. В связи с тем, что нашу страну отключили от международных систем в результате санкций, 29 февраля с космодрома „Восточный“ был запущен отечественный „Метеор“. Он будет предоставлять все данные по возгораниям и лесным пожарам», — заявил Александр Закондырин. Председатель Общественного совета при Минприроды РФ добавил, что в связи с активным внедрением дронов для мониторинга лесов страны, региональные власти готовят собственных операторов беспилотников. «С каждым годом Россия все шире внедряет отечественную систему беспилотных авиационных систем (БАС) для охраны лесов в период пожароопасного сезона. Региональные власти стремятся обучить собственных операторов дронов. Беспилотники зарекомендовали себя хорошо в местах и при погодных условиях, когда вылет самолетов небезопасен», — рассказал Закондырин. Собеседник агентства отметил, что в регионах России планируют использовать опыт Якутии по искусственному вызыванию осадков. «С 2022 года в Якутии успешно практикуется система по искусственному вызыванию осадков. Работает самолет-лаборатория Росгидромета Як-42. Уникальность этой миссии заключается в предварительном увлажнении почвы с целью предотвращения возникновения пожаров. Як-24 оснащен самым современным оборудованием для проведения очень широкого спектра исследований всех атмосферных процессов и проведения активных воздействий на гидрометеорологические процессы для нужд народного хозяйства. Мы следим за этим уникальным экспериментом наших ученых. Его научные результаты будут внедряться в других регионах», — подытожил он. Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что пожароопасный сезон в 2024 году в стране будет более сложным, чем в 2023 году. На охрану лесов от пожаров и закупку техники из федерального бюджета в этом году было выделено более 17,6 миллиардов рублей. Не все регионы признаны полностью готовыми сезону. В ближайшие две недели субъектам нужно будет полностью устранить замечания. Самый высокий класс пожарной опасности с конца апреля ожидается в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, на юге Уральского и Сибирского федеральных округов.