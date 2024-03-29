Власти Березников заплатят 200 тысяч рублей автору памятника погибшим на СВО

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Спецоперация РФ на Украине

Власти Березников (Пермский край) озвучили сумму призовых для победителя конкурса эскизов памятника погибшим на спецоперации. Автор идеи монумента получит 200 тысяч рублей, сообщили в мэрии города.

«Конкурс эскизных проектов с призовым фондом в 200 тысяч рублей проводится в городе Березники Пермского края. Участникам конкурса необходимо предоставить жюри оригинальный эскизный проект памятника героям — защитникам Отечества, погибшим при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции», — сообщается на странице администрации Березников в соцсети «ВКонтакте».

Глава Березников Алексей Казаченко объявил конкурс эскизов еще в ноябре 2023 года. Но тогда сумма призовых не озвучивалась. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми утвердили проект памятника бойцам спецоперации. Монумент высотой более семи метро расположится в сквере на улице Сибирской у «Дома чекистов».

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Власти Березников (Пермский край) озвучили сумму призовых для победителя конкурса эскизов памятника погибшим на спецоперации. Автор идеи монумента получит 200 тысяч рублей, сообщили в мэрии города. «Конкурс эскизных проектов с призовым фондом в 200 тысяч рублей проводится в городе Березники Пермского края. Участникам конкурса необходимо предоставить жюри оригинальный эскизный проект памятника героям — защитникам Отечества, погибшим при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции», — сообщается на странице администрации Березников в соцсети «ВКонтакте». Глава Березников Алексей Казаченко объявил конкурс эскизов еще в ноябре 2023 года. Но тогда сумма призовых не озвучивалась. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми утвердили проект памятника бойцам спецоперации. Монумент высотой более семи метро расположится в сквере на улице Сибирской у «Дома чекистов».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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