Власти Березников заплатят 200 тысяч рублей автору памятника погибшим на СВО

Власти Березников (Пермский край) озвучили сумму призовых для победителя конкурса эскизов памятника погибшим на спецоперации. Автор идеи монумента получит 200 тысяч рублей, сообщили в мэрии города.
«Конкурс эскизных проектов с призовым фондом в 200 тысяч рублей проводится в городе Березники Пермского края. Участникам конкурса необходимо предоставить жюри оригинальный эскизный проект памятника героям — защитникам Отечества, погибшим при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции», — сообщается на странице администрации Березников в соцсети «ВКонтакте».
Глава Березников Алексей Казаченко объявил конкурс эскизов еще в ноябре 2023 года. Но тогда сумма призовых не озвучивалась. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми утвердили проект памятника бойцам спецоперации. Монумент высотой более семи метро расположится в сквере на улице Сибирской у «Дома чекистов».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!