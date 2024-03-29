У курганского шансонье Жеки (Евгений Григорьев) на концерте в Лысьве (Пермский край) отключился пульт. Певцу пришлось дважды исполнять свой главный хит для поклонников. Об этом исполнитель рассказал в своем telegram-канале.
«На концерте в Лысьве был такой шквал эмоций, что вырубился пульт. Мне пришлось спеть „Рюмку водки“ заново», — подчеркнул Григорьев в посте. К посту он прикрепил видео, на котором шансонье раздает автографы.
Ранее по дороге из Лысьвы в Яйву Григорьеву пришла в голову идея пригласить пермяков на съемки клипа «Берегите друг друга». Певец объявил конкурс среди своих подписчиков.
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