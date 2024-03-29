Курганский шансонье Жека рассказал о курьезе на концерте в Лысьве. Видео

30 марта 2024 в 03:14 Размер текста - 17 +

Курганский певец рассказал о поломке аппаратуры на концерте в Лысьве Фото: Виталий Страхов © URA.RU У курганского шансонье Жеки (Евгений Григорьев) на концерте в Лысьве (Пермский край) отключился пульт. Певцу пришлось дважды исполнять свой главный хит для поклонников. Об этом исполнитель рассказал в своем telegram-канале. «На концерте в Лысьве был такой шквал эмоций, что вырубился пульт. Мне пришлось спеть „Рюмку водки“ заново», — подчеркнул Григорьев в посте. К посту он прикрепил видео, на котором шансонье раздает автографы. Ранее по дороге из Лысьвы в Яйву Григорьеву пришла в голову идея пригласить пермяков на съемки клипа «Берегите друг друга». Певец объявил конкурс среди своих подписчиков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У курганского шансонье Жеки (Евгений Григорьев) на концерте в Лысьве (Пермский край) отключился пульт. Певцу пришлось дважды исполнять свой главный хит для поклонников. Об этом исполнитель рассказал в своем telegram-канале. «На концерте в Лысьве был такой шквал эмоций, что вырубился пульт. Мне пришлось спеть „Рюмку водки“ заново», — подчеркнул Григорьев в посте. К посту он прикрепил видео, на котором шансонье раздает автографы. Ранее по дороге из Лысьвы в Яйву Григорьеву пришла в голову идея пригласить пермяков на съемки клипа «Берегите друг друга». Певец объявил конкурс среди своих подписчиков.