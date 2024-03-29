29 марта 2024

Курганский шансонье Жека рассказал о курьезе на концерте в Лысьве. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Хобби. Увлечения., гитара, гитарист, гриф, звукозапись
Курганский певец рассказал о поломке аппаратуры на концерте в Лысьве Фото:

У курганского шансонье Жеки (Евгений Григорьев) на концерте в Лысьве (Пермский край) отключился пульт. Певцу пришлось дважды исполнять свой главный хит для поклонников. Об этом исполнитель рассказал в своем telegram-канале.

«На концерте в Лысьве был такой шквал эмоций, что вырубился пульт. Мне пришлось спеть „Рюмку водки“ заново», — подчеркнул Григорьев в посте. К посту он прикрепил видео, на котором шансонье раздает автографы.

Ранее по дороге из Лысьвы в Яйву Григорьеву пришла в голову идея пригласить пермяков на съемки клипа «Берегите друг друга». Певец объявил конкурс среди своих подписчиков.

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У курганского шансонье Жеки (Евгений Григорьев) на концерте в Лысьве (Пермский край) отключился пульт. Певцу пришлось дважды исполнять свой главный хит для поклонников. Об этом исполнитель рассказал в своем telegram-канале. «На концерте в Лысьве был такой шквал эмоций, что вырубился пульт. Мне пришлось спеть „Рюмку водки“ заново», — подчеркнул Григорьев в посте. К посту он прикрепил видео, на котором шансонье раздает автографы. Ранее по дороге из Лысьвы в Яйву Григорьеву пришла в голову идея пригласить пермяков на съемки клипа «Берегите друг друга». Певец объявил конкурс среди своих подписчиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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