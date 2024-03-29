«Страна.ua»: в Харьковской области полностью разрушили одну из крупнейших ТЭС

30 марта 2024 в 04:19 Размер текста - 17 +

В настоящее время на ТЭС ведется разбор завалов Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Харьковской области разрушена Змиевская ТЭС. Об этом сообщило украинское издание со ссылкой на компанию «Центрэнерго». «Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полного до значительного. Сейчас на предприятии продолжается разбор завалов и нет доступа к большей части оборудования», — передает издание «Страна.ua» заявление «Центрэнерго». Там добавили, что в настоящее время нет возможности оценить точный ущерб и степень разрушения. Российские солдаты нанесли массированный удар по украинским энергообъектам и военно-промышленным комплексам. Атака армии РФ пришлась на Ладыженскую ГРЭС в Винницкой области, Днепровскую ГЭС, Змиевскую ГРЭС и ТЭЦ 3 в Харьковской области. В «Укрэнерго» назвали обстрел энергосистемы страны сильнейшим с момента начала конфликта. Обновлено в 4:34: Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Харьковской области разрушена Змиевская ТЭС. Об этом сообщило украинское издание со ссылкой на компанию «Центрэнерго». «Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полного до значительного. Сейчас на предприятии продолжается разбор завалов и нет доступа к большей части оборудования», — передает издание «Страна.ua» заявление «Центрэнерго». Там добавили, что в настоящее время нет возможности оценить точный ущерб и степень разрушения. Российские солдаты нанесли массированный удар по украинским энергообъектам и военно-промышленным комплексам. Атака армии РФ пришлась на Ладыженскую ГРЭС в Винницкой области, Днепровскую ГЭС, Змиевскую ГРЭС и ТЭЦ 3 в Харьковской области. В «Укрэнерго» назвали обстрел энергосистемы страны сильнейшим с момента начала конфликта. Обновлено в 4:34: Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается