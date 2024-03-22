«Укрэнерго» назвала удары по энергообъектам крупнейшими за все время

Укрэнерго: удары по энергообъектам Украины — крупнейшие за все время
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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, лэп, энергетика
Повреждены ТЭЦ и ГЭС Украины Фото:

Энергосистема Украины была подвергнута крупнейшей за все время атаке. Комбинированными ударами были подвержены ТЭЦ и ГЭС страны.

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«Энергосистема Украины подверглась крупнейшей атаке за все время, комбинированные удары поразили ТЭЦ и ГЭС страны», — сообщает «Укрэнерго». Сообщение об этом выложено в их telegram-канале.

Ранее сообщалось, что на подконтрольной Киеву территории Запорожье была совершена атака на Днепровскую ГЭС. Ударам подверглись и другие станции в областях страны.

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Энергосистема Украины была подвергнута крупнейшей за все время атаке. Комбинированными ударами были подвержены ТЭЦ и ГЭС страны. «Энергосистема Украины подверглась крупнейшей атаке за все время, комбинированные удары поразили ТЭЦ и ГЭС страны», — сообщает «Укрэнерго». Сообщение об этом выложено в их telegram-канале. Ранее сообщалось, что на подконтрольной Киеву территории Запорожье была совершена атака на Днепровскую ГЭС. Ударам подверглись и другие станции в областях страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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