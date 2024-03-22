«Укрэнерго» назвала удары по энергообъектам крупнейшими за все время

Повреждены ТЭЦ и ГЭС Украины
Энергосистема Украины была подвергнута крупнейшей за все время атаке. Комбинированными ударами были подвержены ТЭЦ и ГЭС страны.
«Энергосистема Украины подверглась крупнейшей атаке за все время, комбинированные удары поразили ТЭЦ и ГЭС страны», — сообщает «Укрэнерго». Сообщение об этом выложено в их telegram-канале.
Ранее сообщалось, что на подконтрольной Киеву территории Запорожье была совершена атака на Днепровскую ГЭС. Ударам подверглись и другие станции в областях страны.
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