В Минобороны РФ отчитались о массированном ударе по Украине

Российские солдаты нанесли массированный удар по украинским энергообъектам и военно-промышленным комплексам. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников», — уточнили в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в их telegram-канале. Там также уточнили, что была уничтожена иностранная военная техника.
В первой половине дня российские военкоры также сообщили об ударе по Днепровской гидроэлектростанции. Они опубликовали видео. Атака на станцию была нанесена ракетой Х-101.
Российские солдаты нанесли массированный удар по украинским энергообъектам и военно-промышленным комплексам. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Сегодня был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников», — уточнили в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в их telegram-канале. Там также уточнили, что была уничтожена иностранная военная техника. В первой половине дня российские военкоры также сообщили об ударе по Днепровской гидроэлектростанции. Они опубликовали видео. Атака на станцию была нанесена ракетой Х-101.