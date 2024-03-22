В Минобороны РФ отчитались о массированном ударе по Украине

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В Минобороны РФ прокомментировали массированные удары по военным и энергообъектам Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские солдаты нанесли массированный удар по украинским энергообъектам и военно-промышленным комплексам. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников», — уточнили в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в их telegram-канале. Там также уточнили, что была уничтожена иностранная военная техника.

В первой половине дня российские военкоры также сообщили об ударе по Днепровской гидроэлектростанции. Они опубликовали видео. Атака на станцию была нанесена ракетой Х-101.

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Российские солдаты нанесли массированный удар по украинским энергообъектам и военно-промышленным комплексам. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Сегодня был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников», — уточнили в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в их telegram-канале. Там также уточнили, что была уничтожена иностранная военная техника. В первой половине дня российские военкоры также сообщили об ударе по Днепровской гидроэлектростанции. Они опубликовали видео. Атака на станцию была нанесена ракетой Х-101.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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