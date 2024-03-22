Армия и оружие В Минобороны РФ отчитались о массированном ударе по Украине 22 марта 2024 в 16:25 Размер текста - 17 + В Минобороны РФ прокомментировали массированные удары по военным и энергообъектам Украины Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские солдаты нанесли массированный удар по украинским энергообъектам и военно-промышленным комплексам. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Сегодня был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников», — уточнили в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в их telegram-канале. Там также уточнили, что была уничтожена иностранная военная техника. В первой половине дня российские военкоры также сообщили об ударе по Днепровской гидроэлектростанции. Они опубликовали видео. Атака на станцию была нанесена ракетой Х-101. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российские солдаты нанесли массированный удар по украинским энергообъектам и военно-промышленным комплексам. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Сегодня был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников», — уточнили в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в их telegram-канале. Там также уточнили, что была уничтожена иностранная военная техника. В первой половине дня российские военкоры также сообщили об ударе по Днепровской гидроэлектростанции. Они опубликовали видео. Атака на станцию была нанесена ракетой Х-101. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям