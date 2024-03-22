Зеленский обвинил Запад в ударах по энергетическим объектам Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Запад в беззащитности Украины перед ударами по энергетическим объектам страны. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Важно понимать цену задержек пакетов помощи и отложенных решений. Системы «Patriot должны защищать Харьков и Запорожье, нужна ПВО, чтобы защитить людей, инфраструктуру, дома и дамбы», — отмечает президент Украины. Он также заявил, что западные партнеры прекрасно об этом проинформированы. Зеленский считает, что Запад должен поддержать Киев.
Ранее элита ВСУ обвинила главу Украины в поражениях на фронте. Сообщается, что в распоряжение РИА Новости утекли соответствующие аудиоматериалы из Telegram-канала бойцов ВСУ.
Сегодня под удар попали станции в Винницкой и Харьковской областях попали под удар. Отмечается, что были повреждены Змиевская ГРЭС и Днепропетровская ГЭС. На ДнепроГЭС начался пожар. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что это стало самой масштабной атакой на энергетику Киева.
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