Карта спецоперации на Украине 30 марта: в Харьковской области разрушена одна из крупнейших ТЭС

«Страна.ua»: в Харьковской области разрушили Змиевскую ТЭС

30 марта 2024 в 10:59 Размер текста - 17 +

На Змиевской ТЭС продолжается разбор завалов Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Харьковской области разрушена Змиевская ТЭС. В результате уничтожены все блоки и повреждено вспомогательное оборудование. Это предприятие важно для Полтавской и Сумской областей. Карта СВО и ход боевых действий на Украине — в материале URA.RU. Новость по теме В Харьковской области уничтожили ключевую для востока Украины ТЭС: чем важна Змиевская ТЭС Разрушение крупнейшей ТЭС в Харьковской области В Харьковской области была разрушена Змиевская ТЭС. Отмечается, что было повреждено вспомогательное оборудование и уничтожены все блоки. На данный момент на территории продолжается разбор завалов, также нет допуска к большей части оборудования. Белгородское направление В приграничном с Белгородской областью районе группировка «Запад» атаковала украинские позиции. Это было совершено с помощью расчетов 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б», также действия происходили в составе разведывательно-ударных групп. Кроме того, в Минобороны России отметили, что утром 30 марта была пресечена атака Украины на территорию Белгородской области. При этом российские средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа. Позже над регионом был сбит еще один беспилотник Купянское направление Под Купянском вертолеты ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ при помощи многоцелевого вертолета Ми-8, вертолета Ка-52 «Аллигатор» и транспортно-боевого вертолета Ми-35М. Также, по информации ведомства, было нанесено поражение живой силе противника. Донецкое направление Подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение технике и живой силе ВСУ, российская армия заняла более выгодные позиции. Кроме того, артиллеристы 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск уничтожили опорные пункты украинской армии. В ведомстве отметили, что удар был нанесен при взаимодействии с операторами FPV-дронов. Херсонское направление Группировка войск «Днепр» при помощи расчетов гаубицы Д-30 ликвидировала склады боеприпасов противника на правом берегу Днепра. Также были уничтожены укрепленные позиции ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Харьковской области разрушена Змиевская ТЭС. В результате уничтожены все блоки и повреждено вспомогательное оборудование. Это предприятие важно для Полтавской и Сумской областей. Карта СВО и ход боевых действий на Украине — в материале URA.RU. В Харьковской области была разрушена Змиевская ТЭС. Отмечается, что было повреждено вспомогательное оборудование и уничтожены все блоки. На данный момент на территории продолжается разбор завалов, также нет допуска к большей части оборудования. В приграничном с Белгородской областью районе группировка «Запад» атаковала украинские позиции. Это было совершено с помощью расчетов 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б», также действия происходили в составе разведывательно-ударных групп. Кроме того, в Минобороны России отметили, что утром 30 марта была пресечена атака Украины на территорию Белгородской области. При этом российские средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа. Позже над регионом был сбит еще один беспилотник Под Купянском вертолеты ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ при помощи многоцелевого вертолета Ми-8, вертолета Ка-52 «Аллигатор» и транспортно-боевого вертолета Ми-35М. Также, по информации ведомства, было нанесено поражение живой силе противника. Подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение технике и живой силе ВСУ, российская армия заняла более выгодные позиции. Кроме того, артиллеристы 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск уничтожили опорные пункты украинской армии. В ведомстве отметили, что удар был нанесен при взаимодействии с операторами FPV-дронов. Группировка войск «Днепр» при помощи расчетов гаубицы Д-30 ликвидировала склады боеприпасов противника на правом берегу Днепра. Также были уничтожены укрепленные позиции ВСУ.