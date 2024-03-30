В Кремле ответили на предложение Зеленского вернуть Украину к границам 2022 года

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется мириться с тем, что у России появились четыре новых субъекта. Ранее украинский глава допустил переговоры с российской стороной при условии выхода Киева на границы 2022 года.
«Геополитическая реальность с момента начала СВО кардинально поменялась, изменились границы и Украины, и Российской Федерации. У нас появилось четыре новых субъекта. <…> Это новая реальность, с которой, безусловно, всем придется считаться», — заявил Песков. Его слова передает РИА Новости.
Ранее президент Украины допустил возможность проведения мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Однако он выдвинул условие о том, что армия страны «выйдет на границы 2022 года».
Указ о вхождении Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР в состав России был подписан президентом страны Владимиром Путиным 30 сентября 2022 года. Эти территории были освобождены ВС РФ в ходе спецоперации на Украине. В составе России регионы сохранили свои прежние названия и статус республики. Государственным языком был назначен русский язык.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.