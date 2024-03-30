В Кремле ответили на предложение Зеленского вернуть Украину к границам 2022 года

Песков: Зеленскому придется смириться с появлением у РФ четырех новых субъектов
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
После начала конфликта на Украине геополитическая реальность существенно изменилась, заявил Песков Фото:

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется мириться с тем, что у России появились четыре новых субъекта. Ранее украинский глава допустил переговоры с российской стороной при условии выхода Киева на границы 2022 года.

«Геополитическая реальность с момента начала СВО кардинально поменялась, изменились границы и Украины, и Российской Федерации. У нас появилось четыре новых субъекта. <…> Это новая реальность, с которой, безусловно, всем придется считаться», — заявил Песков. Его слова передает РИА Новости.

Ранее президент Украины допустил возможность проведения мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Однако он выдвинул условие о том, что армия страны «выйдет на границы 2022 года».

Указ о вхождении Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР в состав России был подписан президентом страны Владимиром Путиным 30 сентября 2022 года. Эти территории были освобождены ВС РФ в ходе спецоперации на Украине. В составе России регионы сохранили свои прежние названия и статус республики. Государственным языком был назначен русский язык.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется мириться с тем, что у России появились четыре новых субъекта. Ранее украинский глава допустил переговоры с российской стороной при условии выхода Киева на границы 2022 года. «Геополитическая реальность с момента начала СВО кардинально поменялась, изменились границы и Украины, и Российской Федерации. У нас появилось четыре новых субъекта. <…> Это новая реальность, с которой, безусловно, всем придется считаться», — заявил Песков. Его слова передает РИА Новости. Ранее президент Украины допустил возможность проведения мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Однако он выдвинул условие о том, что армия страны «выйдет на границы 2022 года». Указ о вхождении Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР в состав России был подписан президентом страны Владимиром Путиным 30 сентября 2022 года. Эти территории были освобождены ВС РФ в ходе спецоперации на Украине. В составе России регионы сохранили свои прежние названия и статус республики. Государственным языком был назначен русский язык.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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