В Аксарке побили рекорд России и сыграли свадьбу на Дне оленевода

В Аксарке прошел конкурс национальной одежды Фото: Илья Московец © URA.RU

В Аксарке (ЯНАО) 30 марта прошел один из важнейших для северян праздник — День оленевода. На нем установили гастрономический рекорд России и сыграли национальную свадьбу. URA.RU подготовило фоторепортаж того, как прошел праздник в городе.

В Аксарке на Дне оленевода поставили гастрономический рекорд России. Участники — 20 человек приготовили более 154 килограмов строганины из оленины. Результат зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Фото: telegram-канал «ЯМАЛ. Официально»

На празднике провели свадьбу с традиционными обрядами. Узами брака себя взяли потомственные оленеводы Александр Лаптандер и Любовь Окотэтто. Фото: telegram-канал «Вести Ямал»

Певец Алексей Салиндер из Аксарки представил на празднике свой новый хит — песню про Чака Норриса. Он исполнил ее на ненецком языке. Фото: telegram-канал «МК Ямал»

Прошел яркий конкурс национальной одежды. На сцену по очереди вышли женщины со своими детьми. Фото: telegram-канал «Мой Приуральский»

Семь молодых мамочек представили на конкурс детских люлек своих малышей в теплых и удобных национальных колыбельках. Они были украшены узорами из меха, бисера и сукна. Каждая рассказала историю своих люлек. Кому-то изготовил муж, а другим достались по наследству. Фото: telegram-канал «Мой Приуральский»

Тунровички сыграли в хоккей в валенках и национальной одежде. Пять женских команд боролись за кубок. Фото: telegram-канал «Мой Приуральский»

На празднике прошли гонки на оленьих упряжках. Первое место завоевал оленевод Юрий Климов, серебро у Ивана Салиндера, бронза досталась Матвею Салиндеру. Они получили дипломы и денежные сертификаты номиналом 50, 100 и 175 тысяч рублей. Фото: telegram-канал «Мой Приуральский»