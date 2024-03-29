В Аксарке прошел конкурс национальной одежды
В Аксарке (ЯНАО) 30 марта прошел один из важнейших для северян праздник — День оленевода. На нем установили гастрономический рекорд России и сыграли национальную свадьбу. URA.RU подготовило фоторепортаж того, как прошел праздник в городе.
В Аксарке на Дне оленевода поставили гастрономический рекорд России. Участники — 20 человек приготовили более 154 килограмов строганины из оленины. Результат зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.
На празднике провели свадьбу с традиционными обрядами. Узами брака себя взяли потомственные оленеводы Александр Лаптандер и Любовь Окотэтто.
Певец Алексей Салиндер из Аксарки представил на празднике свой новый хит — песню про Чака Норриса. Он исполнил ее на ненецком языке.
Прошел яркий конкурс национальной одежды. На сцену по очереди вышли женщины со своими детьми.
Семь молодых мамочек представили на конкурс детских люлек своих малышей в теплых и удобных национальных колыбельках. Они были украшены узорами из меха, бисера и сукна. Каждая рассказала историю своих люлек. Кому-то изготовил муж, а другим достались по наследству.
Тунровички сыграли в хоккей в валенках и национальной одежде. Пять женских команд боролись за кубок.
На празднике прошли гонки на оленьих упряжках. Первое место завоевал оленевод Юрий Климов, серебро у Ивана Салиндера, бронза досталась Матвею Салиндеру. Они получили дипломы и денежные сертификаты номиналом 50, 100 и 175 тысяч рублей.
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