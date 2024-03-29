Челябинский владелец ГК «Ариант» Кретов оценил претензии Генпрокуратуры

30 марта 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

Кретов проходит как один из ответчиков по иску Генпрокуратуры к Антипову и Аристову Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Винодельческие предприятия группы компаний «Ариант» не останавливают работу на фоне требований Генпрокуратуры об изъятии активов в рамках мер против «неосновательного обогащения». Об это рассказал челябинский акционер Александр Кретов. «Заводы работают. Выпуск продукции, все производственные процессы идут согласно планам. Финансовые обязательства перед работниками выполняются в полном объеме», — сказал Кретов РБК. Команда предприятия сохраняет спокойствие, руководство готово к сотрудничеству с правоохранительными органами. В частности, для разрешения ситуации собираются все документы, добавил он. Кретов проходит как один из ответчиков по иску Генпрокуратуры к челябинским бизнесменам Юрию Антипову и Александру Аристову. 28 марта Генпрокуратура РФ подала в арбитражный суд Челябинской области заявление о взыскании 105 млрд рублей с семей челябинских бизнесменом Юрия Антипова и Александра Аристова. Суд проходит в рамках процесса возврата акций ЧЭМК государству. Аристов и Антипов начали совместный бизнес в 1990-х годах. В 2020 году бизнес разделили. Антипову отошло все, что связано с металлургией. Аристову досталась «пищевая линейка» — «Группа компаний Ариант», ООО «Кубань-Вино», «Агрофирма „Южная“», «Агрофирма „Ариант“», «ЦПИ — Ариант». Все активы Аристов передал дочери Елене Кретовой и ее мужу Александру. По решению суда на эти активы наложен арест. Генпрокуратура требует передать их государству. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Винодельческие предприятия группы компаний «Ариант» не останавливают работу на фоне требований Генпрокуратуры об изъятии активов в рамках мер против «неосновательного обогащения». Об это рассказал челябинский акционер Александр Кретов. «Заводы работают. Выпуск продукции, все производственные процессы идут согласно планам. Финансовые обязательства перед работниками выполняются в полном объеме», — сказал Кретов РБК. Команда предприятия сохраняет спокойствие, руководство готово к сотрудничеству с правоохранительными органами. В частности, для разрешения ситуации собираются все документы, добавил он. Кретов проходит как один из ответчиков по иску Генпрокуратуры к челябинским бизнесменам Юрию Антипову и Александру Аристову. 28 марта Генпрокуратура РФ подала в арбитражный суд Челябинской области заявление о взыскании 105 млрд рублей с семей челябинских бизнесменом Юрия Антипова и Александра Аристова. Суд проходит в рамках процесса возврата акций ЧЭМК государству. Аристов и Антипов начали совместный бизнес в 1990-х годах. В 2020 году бизнес разделили. Антипову отошло все, что связано с металлургией. Аристову досталась «пищевая линейка» — «Группа компаний Ариант», ООО «Кубань-Вино», «Агрофирма „Южная“», «Агрофирма „Ариант“», «ЦПИ — Ариант». Все активы Аристов передал дочери Елене Кретовой и ее мужу Александру. По решению суда на эти активы наложен арест. Генпрокуратура требует передать их государству.