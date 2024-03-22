Владелец ЧЭМК миллиардер Антипов оспорил в пермском суде арест своего имущества

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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Дата заседания по апелляции еще не назначена Фото:

Челябинский миллиардер Юрий Антипов и его супруга оспорили арест, наложенный по требованию Генпрокуратуры на их имущество в рамках дела о передаче государству акций группы ЧЭМК. Информация об этом появилась 22 марта в картотеке судебных дел.

«Заявление поступило в суд 21 марта. Апелляционная жалоба подана Юрием Антиповым, Людмилой Антиповой и АО «Компания «Эталон»», — пояснили в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде, расположенном в Перми.

Ранее Генпрокуратура обратилась в областной арбитражный суд с иском к Антипову Юрию Васильевичу, Антиповой Людмиле Александровне, Антипову Михаилу Юрьевичу и АО «Компания Эталон». В нем она просит взыскать с них солидарно в пользу Российской Федерации неосновательное обогащение в размере 25 млрд 830 млн 654 тысячи 442 рубля 81 копейку.

Одновременно надзорное ведомство потребовало принять обеспечительные меры к движимому и недвижимому имуществу бывших владельцев компании. Суд удовлетворил это требование. Сейчас в рамках пяти исполнительных производств приставы ведут опись имущества.

Сейчас единственным владельцем Челябинского электрометаллургического комбината стало государство. Соответствующие изменения внесены в базу данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Антипов оспорил решение Арбитражного суда Свердловской области о передаче государству активов группы. Это заявление также будет рассматриваться в Перми.

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Челябинский миллиардер Юрий Антипов и его супруга оспорили арест, наложенный по требованию Генпрокуратуры на их имущество в рамках дела о передаче государству акций группы ЧЭМК. Информация об этом появилась 22 марта в картотеке судебных дел. «Заявление поступило в суд 21 марта. Апелляционная жалоба подана Юрием Антиповым, Людмилой Антиповой и АО «Компания «Эталон»», — пояснили в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде, расположенном в Перми. Ранее Генпрокуратура обратилась в областной арбитражный суд с иском к Антипову Юрию Васильевичу, Антиповой Людмиле Александровне, Антипову Михаилу Юрьевичу и АО «Компания Эталон». В нем она просит взыскать с них солидарно в пользу Российской Федерации неосновательное обогащение в размере 25 млрд 830 млн 654 тысячи 442 рубля 81 копейку. Одновременно надзорное ведомство потребовало принять обеспечительные меры к движимому и недвижимому имуществу бывших владельцев компании. Суд удовлетворил это требование. Сейчас в рамках пяти исполнительных производств приставы ведут опись имущества. Сейчас единственным владельцем Челябинского электрометаллургического комбината стало государство. Соответствующие изменения внесены в базу данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Антипов оспорил решение Арбитражного суда Свердловской области о передаче государству активов группы. Это заявление также будет рассматриваться в Перми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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