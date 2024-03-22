Экономика Бизнес Владелец ЧЭМК миллиардер Антипов оспорил в пермском суде арест своего имущества 22 марта 2024 в 10:31 Размер текста - 17 + Дата заседания по апелляции еще не назначена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский миллиардер Юрий Антипов и его супруга оспорили арест, наложенный по требованию Генпрокуратуры на их имущество в рамках дела о передаче государству акций группы ЧЭМК. Информация об этом появилась 22 марта в картотеке судебных дел. «Заявление поступило в суд 21 марта. Апелляционная жалоба подана Юрием Антиповым, Людмилой Антиповой и АО «Компания «Эталон»», — пояснили в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде, расположенном в Перми. Ранее Генпрокуратура обратилась в областной арбитражный суд с иском к Антипову Юрию Васильевичу, Антиповой Людмиле Александровне, Антипову Михаилу Юрьевичу и АО «Компания Эталон». В нем она просит взыскать с них солидарно в пользу Российской Федерации неосновательное обогащение в размере 25 млрд 830 млн 654 тысячи 442 рубля 81 копейку. Одновременно надзорное ведомство потребовало принять обеспечительные меры к движимому и недвижимому имуществу бывших владельцев компании. Суд удовлетворил это требование. Сейчас в рамках пяти исполнительных производств приставы ведут опись имущества. Сейчас единственным владельцем Челябинского электрометаллургического комбината стало государство. Соответствующие изменения внесены в базу данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Антипов оспорил решение Арбитражного суда Свердловской области о передаче государству активов группы. Это заявление также будет рассматриваться в Перми. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Челябинский миллиардер Юрий Антипов и его супруга оспорили арест, наложенный по требованию Генпрокуратуры на их имущество в рамках дела о передаче государству акций группы ЧЭМК. Информация об этом появилась 22 марта в картотеке судебных дел. «Заявление поступило в суд 21 марта. Апелляционная жалоба подана Юрием Антиповым, Людмилой Антиповой и АО «Компания «Эталон»», — пояснили в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде, расположенном в Перми. Ранее Генпрокуратура обратилась в областной арбитражный суд с иском к Антипову Юрию Васильевичу, Антиповой Людмиле Александровне, Антипову Михаилу Юрьевичу и АО «Компания Эталон». В нем она просит взыскать с них солидарно в пользу Российской Федерации неосновательное обогащение в размере 25 млрд 830 млн 654 тысячи 442 рубля 81 копейку. Одновременно надзорное ведомство потребовало принять обеспечительные меры к движимому и недвижимому имуществу бывших владельцев компании. Суд удовлетворил это требование. Сейчас в рамках пяти исполнительных производств приставы ведут опись имущества. Сейчас единственным владельцем Челябинского электрометаллургического комбината стало государство. Соответствующие изменения внесены в базу данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Антипов оспорил решение Арбитражного суда Свердловской области о передаче государству активов группы. Это заявление также будет рассматриваться в Перми. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям