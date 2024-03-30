30 марта 2024
29 марта 2024

Конфликт в центре Кургана вывел полицейских на объявленного в федеральный розыск

© Служба новостей «URA.RU»
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Все участники происшествия были задержаны
Все участники происшествия были задержаны Фото:

Оперативные мероприятия вывили курганских полицейских на гражданина, который находился в федеральном розыске. Ранее к правоохранителям обратился потерпевший житель города. Он заявил, что лишился телефона после встречи с компанией незнакомцев, предает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«К мужчине 26 марта в ночное время в центре Кургана вблизи набережной подошла группа незнакомых молодых людей. Один из их нанес потерпевшему телесные повреждения и открыто похитил у него мобильный телефон. Затем кампания скрылась. Позже их всех удалось задержать. Одним из участников конфликта был гражданин, находящийся в федеральном розыске», — написано в telegram-канале ведомства.

Находящего в розыске мужчину 2000 года рождения подозревали в совершении квартирной кражи. Его поместили под домашний арест, от которого он уклонился. Сейчас злоумышленник содержится под стражей.

В совершении грабежа подозревают 18-летнего местного жителя, который ранее неоднократно был судим за имущественные преступления. Оперативники выяснили, что от украденного телефона он избавился. На него завели уголовное дело.

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Оперативные мероприятия вывили курганских полицейских на гражданина, который находился в федеральном розыске. Ранее к правоохранителям обратился потерпевший житель города. Он заявил, что лишился телефона после встречи с компанией незнакомцев, предает пресс-служба УМВД России по Курганской области. «К мужчине 26 марта в ночное время в центре Кургана вблизи набережной подошла группа незнакомых молодых людей. Один из их нанес потерпевшему телесные повреждения и открыто похитил у него мобильный телефон. Затем кампания скрылась. Позже их всех удалось задержать. Одним из участников конфликта был гражданин, находящийся в федеральном розыске», — написано в telegram-канале ведомства. Находящего в розыске мужчину 2000 года рождения подозревали в совершении квартирной кражи. Его поместили под домашний арест, от которого он уклонился. Сейчас злоумышленник содержится под стражей. В совершении грабежа подозревают 18-летнего местного жителя, который ранее неоднократно был судим за имущественные преступления. Оперативники выяснили, что от украденного телефона он избавился. На него завели уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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