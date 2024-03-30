Конфликт в центре Кургана вывел полицейских на объявленного в федеральный розыск

31 марта 2024 в 06:04 Размер текста - 17 +

Все участники происшествия были задержаны Фото: Илья Московец © URA.RU Оперативные мероприятия вывили курганских полицейских на гражданина, который находился в федеральном розыске. Ранее к правоохранителям обратился потерпевший житель города. Он заявил, что лишился телефона после встречи с компанией незнакомцев, предает пресс-служба УМВД России по Курганской области. «К мужчине 26 марта в ночное время в центре Кургана вблизи набережной подошла группа незнакомых молодых людей. Один из их нанес потерпевшему телесные повреждения и открыто похитил у него мобильный телефон. Затем кампания скрылась. Позже их всех удалось задержать. Одним из участников конфликта был гражданин, находящийся в федеральном розыске», — написано в telegram-канале ведомства. Находящего в розыске мужчину 2000 года рождения подозревали в совершении квартирной кражи. Его поместили под домашний арест, от которого он уклонился. Сейчас злоумышленник содержится под стражей. В совершении грабежа подозревают 18-летнего местного жителя, который ранее неоднократно был судим за имущественные преступления. Оперативники выяснили, что от украденного телефона он избавился. На него завели уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оперативные мероприятия вывили курганских полицейских на гражданина, который находился в федеральном розыске. Ранее к правоохранителям обратился потерпевший житель города. Он заявил, что лишился телефона после встречи с компанией незнакомцев, предает пресс-служба УМВД России по Курганской области. «К мужчине 26 марта в ночное время в центре Кургана вблизи набережной подошла группа незнакомых молодых людей. Один из их нанес потерпевшему телесные повреждения и открыто похитил у него мобильный телефон. Затем кампания скрылась. Позже их всех удалось задержать. Одним из участников конфликта был гражданин, находящийся в федеральном розыске», — написано в telegram-канале ведомства. Находящего в розыске мужчину 2000 года рождения подозревали в совершении квартирной кражи. Его поместили под домашний арест, от которого он уклонился. Сейчас злоумышленник содержится под стражей. В совершении грабежа подозревают 18-летнего местного жителя, который ранее неоднократно был судим за имущественные преступления. Оперативники выяснили, что от украденного телефона он избавился. На него завели уголовное дело.