Профессор УрФУ пришла на выборы с зеленкой, чтобы «разоблачить беспредел»

22 марта 2024 в 21:01 Размер текста - 17 +

Татьяна Мерзлякова обещала помочь педагогу, попавшему после выборов в беду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Профессор УрФУ Эмилия Носова пришла на выборы с зеленкой, чтобы «разоблачить беспредел на избирательном участке». Она это сделала по наставлениям неких лиц, которых принимала за сотрудников ФСБ. Такую версию в нашумевшем деле озвучила омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова, которая встретилась с доктором наук в спецприемнике. «Эмилия Носова арестована за то, что пришла на избирательный участок с бутыльком зеленки. С 22 февраля по 16 марта она находилась под влиянием мошенников. Умело, хитро они втянули ее в свои сети. В течение трех недель она выполняла поручения липовых сотрудников ФСБ: <…> отправила на указанные ей счета все свои сбережения, а также оформила кредиты в трех банках. А в день выборов этот же „куратор“ от ФСБ попросил разоблачить избирательный участок, где творится беспредел», — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Профессору дали указание облить бюллетени зеленкой и произнести специальный пароль. После этого якобы на участок должен был прибыть некий патруль. «Как сказала Эмилия Владимировна, она поняла, что находится в руках мошенников, только тогда, когда после пароля никто не пришел», — уточнила омбудсмен. При этом другой инсайдер рассказывал, что доктор наук пришла на участок, уже понимая, что ее облапошили. По первоначальной версии женщине пообещали вернуть деньги лишь после того, как она испортит бюллетени. Ранее называлась сумма в 15 миллионов рублей, которые педагог перечислила аферистам. Татьяна Мерзлякова назвала меньшую сумму — 13 млн. Как уже сообщалось, Носову арестовали на 15 суток. Также ей грозит наказание по статье УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». Кроме педагога, Мерзлякова встретилась в спецприемнике с еще одной жертвой мошенников, который тоже пришел на выборы с зеленкой, но не успел испортить бюллетени. Омбудсмен призвала земляков сделать выводы из этого «горького урока». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Профессор УрФУ Эмилия Носова пришла на выборы с зеленкой, чтобы «разоблачить беспредел на избирательном участке». Она это сделала по наставлениям неких лиц, которых принимала за сотрудников ФСБ. Такую версию в нашумевшем деле озвучила омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова, которая встретилась с доктором наук в спецприемнике. «Эмилия Носова арестована за то, что пришла на избирательный участок с бутыльком зеленки. С 22 февраля по 16 марта она находилась под влиянием мошенников. Умело, хитро они втянули ее в свои сети. В течение трех недель она выполняла поручения липовых сотрудников ФСБ: <…> отправила на указанные ей счета все свои сбережения, а также оформила кредиты в трех банках. А в день выборов этот же „куратор“ от ФСБ попросил разоблачить избирательный участок, где творится беспредел», — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Профессору дали указание облить бюллетени зеленкой и произнести специальный пароль. После этого якобы на участок должен был прибыть некий патруль. «Как сказала Эмилия Владимировна, она поняла, что находится в руках мошенников, только тогда, когда после пароля никто не пришел», — уточнила омбудсмен. При этом другой инсайдер рассказывал, что доктор наук пришла на участок, уже понимая, что ее облапошили. По первоначальной версии женщине пообещали вернуть деньги лишь после того, как она испортит бюллетени. Ранее называлась сумма в 15 миллионов рублей, которые педагог перечислила аферистам. Татьяна Мерзлякова назвала меньшую сумму — 13 млн. Как уже сообщалось, Носову арестовали на 15 суток. Также ей грозит наказание по статье УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». Кроме педагога, Мерзлякова встретилась в спецприемнике с еще одной жертвой мошенников, который тоже пришел на выборы с зеленкой, но не успел испортить бюллетени. Омбудсмен призвала земляков сделать выводы из этого «горького урока».