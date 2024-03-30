Жители ЯНАО рассказали, какой момент на работе они считают лучшим

Премия и отпуск являются лучшим моментом на работе для 10% жителей ЯНАО

31 марта 2024 в 19:08 Размер текста - 17 +

Мужчины в ЯНАО чаще радуются уходу в отпуск и завершению проектов, а женщины — достижению высоких показателей и корпоративам Фото: Анна Майорова © URA.RU День перед отпуском и день выплаты премий — лучшие моменты в работе для 11% жителей ЯНАО. Еще 11% назвали каждый день лучшим, сообщил сервис SuperJob. «По 11% жителей Югры лучшими моментами на работе назвали день перед отпуском и день выплаты премий. Еще для 11% горожан каждый день на работе — лучший», — следует из исследования сервиса. Также ямальцы выделяли, как лучший день корпоратив (9%), день завершения проекта (7%), достижение высоких показателей (6%), получение благодарностей (4%), повышение в зарплате (3%) или должности (2%). У 20% горожан не было запоминающихся дней в прошедшем году. При этом мужчины чаще радуются уходу в отпуск и завершению проектов, а женщины — достижению высоких показателей и корпоративам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

День перед отпуском и день выплаты премий — лучшие моменты в работе для 11% жителей ЯНАО. Еще 11% назвали каждый день лучшим, сообщил сервис SuperJob. «По 11% жителей Югры лучшими моментами на работе назвали день перед отпуском и день выплаты премий. Еще для 11% горожан каждый день на работе — лучший», — следует из исследования сервиса. Также ямальцы выделяли, как лучший день корпоратив (9%), день завершения проекта (7%), достижение высоких показателей (6%), получение благодарностей (4%), повышение в зарплате (3%) или должности (2%). У 20% горожан не было запоминающихся дней в прошедшем году. При этом мужчины чаще радуются уходу в отпуск и завершению проектов, а женщины — достижению высоких показателей и корпоративам.