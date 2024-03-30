30 марта 2024
29 марта 2024

Жители ЯНАО рассказали, какой момент на работе они считают лучшим

Премия и отпуск являются лучшим моментом на работе для 10% жителей ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с Элеонорой Расуловой. Екатеринбург, офис, областное телевидение, работа в офисе, отв
Мужчины в ЯНАО чаще радуются уходу в отпуск и завершению проектов, а женщины — достижению высоких показателей и корпоративам Фото:

День перед отпуском и день выплаты премий — лучшие моменты в работе для 11% жителей ЯНАО. Еще 11% назвали каждый день лучшим, сообщил сервис SuperJob.

«По 11% жителей Югры лучшими моментами на работе назвали день перед отпуском и день выплаты премий. Еще для 11% горожан каждый день на работе — лучший», — следует из исследования сервиса.

Также ямальцы выделяли, как лучший день корпоратив (9%), день завершения проекта (7%), достижение высоких показателей (6%), получение благодарностей (4%), повышение в зарплате (3%) или должности (2%). У 20% горожан не было запоминающихся дней в прошедшем году. При этом мужчины чаще радуются уходу в отпуск и завершению проектов, а женщины — достижению высоких показателей и корпоративам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
День перед отпуском и день выплаты премий — лучшие моменты в работе для 11% жителей ЯНАО. Еще 11% назвали каждый день лучшим, сообщил сервис SuperJob. «По 11% жителей Югры лучшими моментами на работе назвали день перед отпуском и день выплаты премий. Еще для 11% горожан каждый день на работе — лучший», — следует из исследования сервиса. Также ямальцы выделяли, как лучший день корпоратив (9%), день завершения проекта (7%), достижение высоких показателей (6%), получение благодарностей (4%), повышение в зарплате (3%) или должности (2%). У 20% горожан не было запоминающихся дней в прошедшем году. При этом мужчины чаще радуются уходу в отпуск и завершению проектов, а женщины — достижению высоких показателей и корпоративам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...