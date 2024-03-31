Губернатор отметил, что наибольший вклад в динамику внесла обрабатывающая промышленность
В Тюменской области вырос индекс промышленного производства до 103,5%. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.
«Индекс промышленного производства в Тюменской области за январь—февраль составил 103,5%. Таковы предварительные данные Росстата. Это значит, что наша экономика развивается и растет», — написал глава региона в своем telegram-канале.
Губернатор отметил, что наибольший вклад в динамику внесла обрабатывающая промышленность. По его словам, за год показатели выросли на 6%.
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