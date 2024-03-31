31 марта 2024
30 марта 2024

В Тюменской области вырос индекс промышленного производства

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Губернатор отметил, что наибольший вклад в динамику внесла обрабатывающая промышленность Фото:

В Тюменской области вырос индекс промышленного производства до 103,5%. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.

«Индекс промышленного производства в Тюменской области за январь—февраль составил 103,5%. Таковы предварительные данные Росстата. Это значит, что наша экономика развивается и растет», — написал глава региона в своем telegram-канале.

Губернатор отметил, что наибольший вклад в динамику внесла обрабатывающая промышленность. По его словам, за год показатели выросли на 6%.

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В Тюменской области вырос индекс промышленного производства до 103,5%. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор. «Индекс промышленного производства в Тюменской области за январь—февраль составил 103,5%. Таковы предварительные данные Росстата. Это значит, что наша экономика развивается и растет», — написал глава региона в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что наибольший вклад в динамику внесла обрабатывающая промышленность. По его словам, за год показатели выросли на 6%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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