ВС РФ ударили по ГУР Украины в Харькове: карта спецоперации 1 апреля

«ВО»: армия России ударила по ГУР Украины в Харьковской области

01 апреля 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

Российская авиация нанесла урон по командному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России нанесла удары по Харьковской области. Целью стали объекты Главного управления разведки (ГУР) Украины. В ВСУ заявили, что ВКС РФ стали часто использовать авиабомбы различного калибра. Интерактивная карта спецоперации России на Украине и ход боевых действий — в материале URA.RU. Легенда карты Фото: инфографика URA.RU Луганское направление ВС РФ ударили по Харькову. Были повреждены объекты ГУР Украины. Прилеты подтвердил глава города Игорь Терехов. «По последним данным, целью удара были пункты дислокации личного состава и командования ГУР. Удары были нанесены по Харьковской области», — сообщает издание «Военное обозрение». Донецкое направление Уничтожен укрепленный пункт ВСУ на северском направлении. По нему отработали расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Юг». В Минобороны РФ также рассказали, что военные используют беспилотники для разминирования местности и проделывания проходов в заграждениях противника. На южнодонецком направлении истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по командному пункту и живой силе противника. Для этого использовались бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Такая модификация позволяет наносить точные удары с безопасного расстояния. Танкисты и беспилотники помогли группировке «Юг» продвинуться вперед. Для маневра использовались Т-80. По сообщению Минобороны РФ, экипажи танков использовали рельеф местности, чтобы нанести урон ВСУ. Запорожское направление Крымские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ около Вербового. Удар был нанесен по опорному пункту противника, который был обнаружен ранее. Для операции было задействовано несколько типов пушек. Выжившие солдаты ВСУ бежали, бросив снаряжение и вооружение. Еще были уничтожены три единицы бронетехники ВСУ. Армия Украины потеряла не менее 35 военных. В операции участвовали вертолеты Ка-52 и Ми-28. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия России нанесла удары по Харьковской области. Целью стали объекты Главного управления разведки (ГУР) Украины. В ВСУ заявили, что ВКС РФ стали часто использовать авиабомбы различного калибра. Интерактивная карта спецоперации России на Украине и ход боевых действий — в материале URA.RU. ВС РФ ударили по Харькову. Были повреждены объекты ГУР Украины. Прилеты подтвердил глава города Игорь Терехов. Уничтожен укрепленный пункт ВСУ на северском направлении. По нему отработали расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Юг». В Минобороны РФ также рассказали, что военные используют беспилотники для разминирования местности и проделывания проходов в заграждениях противника. На южнодонецком направлении истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по командному пункту и живой силе противника. Для этого использовались бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Такая модификация позволяет наносить точные удары с безопасного расстояния. Танкисты и беспилотники помогли группировке «Юг» продвинуться вперед. Для маневра использовались Т-80. По сообщению Минобороны РФ, экипажи танков использовали рельеф местности, чтобы нанести урон ВСУ. Крымские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ около Вербового. Удар был нанесен по опорному пункту противника, который был обнаружен ранее. Для операции было задействовано несколько типов пушек. Выжившие солдаты ВСУ бежали, бросив снаряжение и вооружение. Еще были уничтожены три единицы бронетехники ВСУ. Армия Украины потеряла не менее 35 военных. В операции участвовали вертолеты Ка-52 и Ми-28.