Уральский бизнес заработает миллиарды на контракте с РЖД

РЖД ищет в областях Урала исполнителей для контракта на восемь млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генеральная уборка электропоездов. Пермь, железные дороги, ржд, ремонт жд путей, обслуживание жд
Госкомпании требуются специалисты для обслуживания ремонтной техники Фото:

Тюменский бизнес может заработать миллиарды на обслуживании спецтехники для нужд РЖД. Закупка общей стоимостью 8,8 млрд рублей размещена на площадке «РТС Тендер».

«Организатор и заказчик закупки — ОАО „РЖД“. Объект закупки — оказание услуг по сервисному обслуживанию выправочно-подбивочно-отделочных машин ВПО-С. Начальная стоимость закупки — 8,8 млрд рублей, заявки принимаются до 18 апреля», — сообщает карточка торгов.

В документах прописано, что РЖД ищет исполнителей работ в нескольких регионах России. На Урале заказчику необходимы подрядчики в Тюменской, Свердловской, Курганской и Челябинской областях. Победителям торгов предстоит получить долгосрочный контракт, срок действия которого истечет в мае 2034 года.

Ранее URA.RU рассказало, что в Тюменской области разыграли контракт стоимостью 1,57 млрд рублей. Подрядчику предстоит построить поликлинику в Ишимском районе области.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменский бизнес может заработать миллиарды на обслуживании спецтехники для нужд РЖД. Закупка общей стоимостью 8,8 млрд рублей размещена на площадке «РТС Тендер». «Организатор и заказчик закупки — ОАО „РЖД“. Объект закупки — оказание услуг по сервисному обслуживанию выправочно-подбивочно-отделочных машин ВПО-С. Начальная стоимость закупки — 8,8 млрд рублей, заявки принимаются до 18 апреля», — сообщает карточка торгов. В документах прописано, что РЖД ищет исполнителей работ в нескольких регионах России. На Урале заказчику необходимы подрядчики в Тюменской, Свердловской, Курганской и Челябинской областях. Победителям торгов предстоит получить долгосрочный контракт, срок действия которого истечет в мае 2034 года. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюменской области разыграли контракт стоимостью 1,57 млрд рублей. Подрядчику предстоит построить поликлинику в Ишимском районе области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...