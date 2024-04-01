Уральский бизнес заработает миллиарды на контракте с РЖД

РЖД ищет в областях Урала исполнителей для контракта на восемь млрд рублей

Госкомпании требуются специалисты для обслуживания ремонтной техники Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Тюменский бизнес может заработать миллиарды на обслуживании спецтехники для нужд РЖД. Закупка общей стоимостью 8,8 млрд рублей размещена на площадке «РТС Тендер».

«Организатор и заказчик закупки — ОАО „РЖД“. Объект закупки — оказание услуг по сервисному обслуживанию выправочно-подбивочно-отделочных машин ВПО-С. Начальная стоимость закупки — 8,8 млрд рублей, заявки принимаются до 18 апреля», — сообщает карточка торгов.

В документах прописано, что РЖД ищет исполнителей работ в нескольких регионах России. На Урале заказчику необходимы подрядчики в Тюменской, Свердловской, Курганской и Челябинской областях. Победителям торгов предстоит получить долгосрочный контракт, срок действия которого истечет в мае 2034 года.

Ранее URA.RU рассказало, что в Тюменской области разыграли контракт стоимостью 1,57 млрд рублей. Подрядчику предстоит построить поликлинику в Ишимском районе области.