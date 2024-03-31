31 марта 2024

В Тюмени на объездной дороге ограничат движение

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие дороги. Тюмень , зима, автомобиль, ограждение, трасса, дорога
Движение ограничат из-за работ по монтажу облицовочных листов на пролетном строении надземного пешеходного Фото:

В Тюмени 2 и 3 апреля ограничат движение на объездной в районе ЖК «Колумб». Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона.

«Внимание! В связи с проведением работ по монтажу облицовочных листов на пролетном строении надземного пешеходного перехода в районе ЖК „Колумб“ на автомобильной дороге „Обход г. Тюмени“ с 00:00 до 05:00 2 апреля и с 00:00 до 05:00 3 апреля, будет частично ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях», — рассказали в ГУС.

Контролировать движение на дороге будет ДПС. Водителей просят соблюдать дорожные знаки на участке проведения работ.

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В Тюмени 2 и 3 апреля ограничат движение на объездной в районе ЖК «Колумб». Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона. «Внимание! В связи с проведением работ по монтажу облицовочных листов на пролетном строении надземного пешеходного перехода в районе ЖК „Колумб“ на автомобильной дороге „Обход г. Тюмени“ с 00:00 до 05:00 2 апреля и с 00:00 до 05:00 3 апреля, будет частично ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях», — рассказали в ГУС. Контролировать движение на дороге будет ДПС. Водителей просят соблюдать дорожные знаки на участке проведения работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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