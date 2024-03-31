В Тюмени на объездной дороге ограничат движение

01 апреля 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

Движение ограничат из-за работ по монтажу облицовочных листов на пролетном строении надземного пешеходного Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени 2 и 3 апреля ограничат движение на объездной в районе ЖК «Колумб». Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона. «Внимание! В связи с проведением работ по монтажу облицовочных листов на пролетном строении надземного пешеходного перехода в районе ЖК „Колумб“ на автомобильной дороге „Обход г. Тюмени“ с 00:00 до 05:00 2 апреля и с 00:00 до 05:00 3 апреля, будет частично ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях», — рассказали в ГУС. Контролировать движение на дороге будет ДПС. Водителей просят соблюдать дорожные знаки на участке проведения работ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени 2 и 3 апреля ограничат движение на объездной в районе ЖК «Колумб». Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона. «Внимание! В связи с проведением работ по монтажу облицовочных листов на пролетном строении надземного пешеходного перехода в районе ЖК „Колумб“ на автомобильной дороге „Обход г. Тюмени“ с 00:00 до 05:00 2 апреля и с 00:00 до 05:00 3 апреля, будет частично ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях», — рассказали в ГУС. Контролировать движение на дороге будет ДПС. Водителей просят соблюдать дорожные знаки на участке проведения работ.