Свердловчанке, закопавшей новорожденного сына в сугроб, грозит пять лет тюрьмы

Прокуратура утвердила обвинение жительнице поселка Свободный (Свердловская область), которая в тайне от всех родила ребенка в бане и закопала его в сугроб. Статья, по которой обвиняют женщину, предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Верхнесалдинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы ЗАТО Свободный, 1996 года рождения. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью третей статьи 30, статья 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка)» — сказано в сообщении.
Обвинительное заключение вручат свердловчанке. После этого уголовное дело направят в Верхнесалдинский райсуд.
Женщина родила ребенка на даче свекра в Свободном 20 декабря 2023 года, а затем закопала его в снегу. Спас малыша дедушка, который в тот день решил заехать на дачу. Силовики задержали женщину после ЧП, она раскаялась в содеянном. Полная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.
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