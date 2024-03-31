Свердловчанке, закопавшей новорожденного сына в сугроб, грозит пять лет тюрьмы

01 апреля 2024 в 14:23 Размер текста - 17 +

Уголовное дело направят в Верхнесалдинский райсуд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Свердловчанка родила сына в бане и закопала в сугроб Прокуратура утвердила обвинение жительнице поселка Свободный (Свердловская область), которая в тайне от всех родила ребенка в бане и закопала его в сугроб. Статья, по которой обвиняют женщину, предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «Верхнесалдинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы ЗАТО Свободный, 1996 года рождения. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью третей статьи 30, статья 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка)» — сказано в сообщении. Обвинительное заключение вручат свердловчанке. После этого уголовное дело направят в Верхнесалдинский райсуд. Женщина родила ребенка на даче свекра в Свободном 20 декабря 2023 года, а затем закопала его в снегу. Спас малыша дедушка, который в тот день решил заехать на дачу. Силовики задержали женщину после ЧП, она раскаялась в содеянном. Полная информация о происшествии — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура утвердила обвинение жительнице поселка Свободный (Свердловская область), которая в тайне от всех родила ребенка в бане и закопала его в сугроб. Статья, по которой обвиняют женщину, предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «Верхнесалдинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы ЗАТО Свободный, 1996 года рождения. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью третей статьи 30, статья 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка)» — сказано в сообщении. Обвинительное заключение вручат свердловчанке. После этого уголовное дело направят в Верхнесалдинский райсуд. Женщина родила ребенка на даче свекра в Свободном 20 декабря 2023 года, а затем закопала его в снегу. Спас малыша дедушка, который в тот день решил заехать на дачу. Силовики задержали женщину после ЧП, она раскаялась в содеянном. Полная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.