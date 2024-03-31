31 марта 2024

Свердловчанке, закопавшей новорожденного сына в сугроб, грозит пять лет тюрьмы

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замдиректора РНЦ ВТО «Илизарова» Фролова Ивана. Курган, уголовное дело, прокурор, прокуратура
Уголовное дело направят в Верхнесалдинский райсуд Фото:
новость из сюжета
Свердловчанка родила сына в бане и закопала в сугроб

Прокуратура утвердила обвинение жительнице поселка Свободный (Свердловская область), которая в тайне от всех родила ребенка в бане и закопала его в сугроб. Статья, по которой обвиняют женщину, предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Верхнесалдинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы ЗАТО Свободный, 1996 года рождения. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью третей статьи 30, статья 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка)» — сказано в сообщении.

Обвинительное заключение вручат свердловчанке. После этого уголовное дело направят в Верхнесалдинский райсуд.

Женщина родила ребенка на даче свекра в Свободном 20 декабря 2023 года, а затем закопала его в снегу. Спас малыша дедушка, который в тот день решил заехать на дачу. Силовики задержали женщину после ЧП, она раскаялась в содеянном. Полная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.

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Прокуратура утвердила обвинение жительнице поселка Свободный (Свердловская область), которая в тайне от всех родила ребенка в бане и закопала его в сугроб. Статья, по которой обвиняют женщину, предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «Верхнесалдинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы ЗАТО Свободный, 1996 года рождения. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью третей статьи 30, статья 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка)» — сказано в сообщении. Обвинительное заключение вручат свердловчанке. После этого уголовное дело направят в Верхнесалдинский райсуд. Женщина родила ребенка на даче свекра в Свободном 20 декабря 2023 года, а затем закопала его в снегу. Спас малыша дедушка, который в тот день решил заехать на дачу. Силовики задержали женщину после ЧП, она раскаялась в содеянном. Полная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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