Губернатор Шумков выступил наставником суперфиналистки конкурса «Лидеры России». Фото, видео

02 апреля 2024 в 02:08 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков познакомит москвичку с управленческими ролями и профессиональными компетенциями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков в качестве наставника встретился с суперфиналисткой пятого конкурса управленцев «Лидеры России» Верой Частухиной из Москвы. По словам главы региона, девушка приехала в Курган на несколько дней. «Наша гостья — суперфиналистка конкурса „Лидеры России“ Вера Частухина. Обсудили, как дальше будем двигаться в рамках наставничества, какие компетенции и направления ей интересны. Встречно попросил ее отработать с нашими промпредприятиями, а также с коллегами по правительству автоматизацию отдельных процессов. Поищем вместе эффективные решения, которые помогут нашей области еще быстрее расти и развиваться», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Курганский губернатор был на суперфинале конкурса управленцев, который проходил в Москве в конце февраля. В испытаниях приняли участие 302 представителя из четырех зарубежных стран и 63 регионов РФ. Конкурс «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента России Владимира Путина. В апреле прошлого года стартовал пятый сезон проекта. Встреча состоялась 1 апреля telegram-канал Вадима Шумкова Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в качестве наставника встретился с суперфиналисткой пятого конкурса управленцев «Лидеры России» Верой Частухиной из Москвы. По словам главы региона, девушка приехала в Курган на несколько дней. «Наша гостья — суперфиналистка конкурса „Лидеры России“ Вера Частухина. Обсудили, как дальше будем двигаться в рамках наставничества, какие компетенции и направления ей интересны. Встречно попросил ее отработать с нашими промпредприятиями, а также с коллегами по правительству автоматизацию отдельных процессов. Поищем вместе эффективные решения, которые помогут нашей области еще быстрее расти и развиваться», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Курганский губернатор был на суперфинале конкурса управленцев, который проходил в Москве в конце февраля. В испытаниях приняли участие 302 представителя из четырех зарубежных стран и 63 регионов РФ. Конкурс «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента России Владимира Путина. В апреле прошлого года стартовал пятый сезон проекта.