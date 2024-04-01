01 апреля 2024

Губернатор Шумков выступил наставником суперфиналистки конкурса «Лидеры России». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Вадим Шумков познакомит москвичку с управленческими ролями и профессиональными компетенциями
Вадим Шумков познакомит москвичку с управленческими ролями и профессиональными компетенциями Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в качестве наставника встретился с суперфиналисткой пятого конкурса управленцев «Лидеры России» Верой Частухиной из Москвы. По словам главы региона, девушка приехала в Курган на несколько дней.

«Наша гостья — суперфиналистка конкурса „Лидеры России“ Вера Частухина. Обсудили, как дальше будем двигаться в рамках наставничества, какие компетенции и направления ей интересны. Встречно попросил ее отработать с нашими промпредприятиями, а также с коллегами по правительству автоматизацию отдельных процессов. Поищем вместе эффективные решения, которые помогут нашей области еще быстрее расти и развиваться», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.

Курганский губернатор был на суперфинале конкурса управленцев, который проходил в Москве в конце февраля. В испытаниях приняли участие 302 представителя из четырех зарубежных стран и 63 регионов РФ.

Конкурс «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента России Владимира Путина. В апреле прошлого года стартовал пятый сезон проекта.

https://t.me/silavpravdevshumkov/9379"_blank
Встреча состоялась 1 апреля

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков в качестве наставника встретился с суперфиналисткой пятого конкурса управленцев «Лидеры России» Верой Частухиной из Москвы. По словам главы региона, девушка приехала в Курган на несколько дней. «Наша гостья — суперфиналистка конкурса „Лидеры России“ Вера Частухина. Обсудили, как дальше будем двигаться в рамках наставничества, какие компетенции и направления ей интересны. Встречно попросил ее отработать с нашими промпредприятиями, а также с коллегами по правительству автоматизацию отдельных процессов. Поищем вместе эффективные решения, которые помогут нашей области еще быстрее расти и развиваться», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Курганский губернатор был на суперфинале конкурса управленцев, который проходил в Москве в конце февраля. В испытаниях приняли участие 302 представителя из четырех зарубежных стран и 63 регионов РФ. Конкурс «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента России Владимира Путина. В апреле прошлого года стартовал пятый сезон проекта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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