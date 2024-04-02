Стало известно, с помощью чего была совершена атака в Татарстане

Атака в Татарстане могла быть совершена с помощью украинского дрона UJ-22 Airborne или самолета Аэропракт А-22. Об этом сообщают telegram-каналы.
«По нашей информации, на видео дрон UJ-22 Airborne», — передает telegram-канал Mash. Этот ударный беспилотный комплекс создан украинской компанией «Ukrjet». Он оснащен не менее чем 20 кг взрывчатки, имеет размах крыльев 4,6 метра и может лететь на расстояние до 800 километров. ВСУ получают его с 2020 года.
По данным telegram-канала «Readovka», общежитие «Алабуга Политеха» было атаковано украинском самолетом Аэропракт А-22. «Судя по всему, мы имеем дело с новой разновидностью дальнобойных дронов камикадзе на основе легкомоторных самолетов», — говорится в сообщении.
По информации оперативных служб, шесть человек получили ранения. Слова передает ТАСС.
Ранее было опубликовано видео с момента взрыва. Известно, что предприятия не получили серьезные разрушения.
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