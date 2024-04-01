Одному из членов ОПГ экс-советника мэра Челябинска озвучили приговор

Экс-глава челябинского МКУ «Городская среда» Грезев отделался условным сроком

02 апреля 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

Александр Грезев получил условный срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Взятки в челябинском МКУ «Городская среда» Бывшего директора МКУ «Городская среда» в Челябинске Александру Грезеву, входящего в ОПГ, предполагаемым лидером которой является экс-советник главы Челябинска Петр Конарев, приговорили к семи с половиной годам лишения свободы условно. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе. «Суд приговор Грезева к семи с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. Без штрафа», — рассказал URA.RU источник. Агентство пыталось связаться с пресс-службой Курчатовского райсуда, в котором рассматривалось дело Грезева. Там на звонок не ответили. Разгром ОПГ силовиками начался с задержания Грезева в июне 2022 года. Вслед за ним под следствие попали два его заместителя — Сергей Любимов и Вадим Левченко. Спустя несколько месяцев Грезев заключил досудебное соглашение, в рамках которого рассказал и лидере группировки Конареве. После он вышел из СИЗО, а его дело было выделено в отдельное производство. Конарева задержали на трассе в Екатеринбург. Не исключено, что он пытался скрыться от следствия. Его обвинили в создании ОПГ и получении крупных взяток. По версии следствия, вместе с руководством МКУ «Городская среда» он поставил на поток получение денег с владельцев незаконных ларьков и киосков. За это они предоставляли им право вести бизнес. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшего директора МКУ «Городская среда» в Челябинске Александру Грезеву, входящего в ОПГ, предполагаемым лидером которой является экс-советник главы Челябинска Петр Конарев, приговорили к семи с половиной годам лишения свободы условно. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе. «Суд приговор Грезева к семи с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. Без штрафа», — рассказал URA.RU источник. Агентство пыталось связаться с пресс-службой Курчатовского райсуда, в котором рассматривалось дело Грезева. Там на звонок не ответили. Разгром ОПГ силовиками начался с задержания Грезева в июне 2022 года. Вслед за ним под следствие попали два его заместителя — Сергей Любимов и Вадим Левченко. Спустя несколько месяцев Грезев заключил досудебное соглашение, в рамках которого рассказал и лидере группировки Конареве. После он вышел из СИЗО, а его дело было выделено в отдельное производство. Конарева задержали на трассе в Екатеринбург. Не исключено, что он пытался скрыться от следствия. Его обвинили в создании ОПГ и получении крупных взяток. По версии следствия, вместе с руководством МКУ «Городская среда» он поставил на поток получение денег с владельцев незаконных ларьков и киосков. За это они предоставляли им право вести бизнес.