01 апреля 2024

Одному из членов ОПГ экс-советника мэра Челябинска озвучили приговор

Экс-глава челябинского МКУ «Городская среда» Грезев отделался условным сроком
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Грезев получил условный срок Фото:
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Взятки в челябинском МКУ «Городская среда»

Бывшего директора МКУ «Городская среда» в Челябинске Александру Грезеву, входящего в ОПГ, предполагаемым лидером которой является экс-советник главы Челябинска Петр Конарев, приговорили к семи с половиной годам лишения свободы условно. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе.

«Суд приговор Грезева к семи с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. Без штрафа», — рассказал URA.RU источник.

Агентство пыталось связаться с пресс-службой Курчатовского райсуда, в котором рассматривалось дело Грезева. Там на звонок не ответили.

Разгром ОПГ силовиками начался с задержания Грезева в июне 2022 года. Вслед за ним под следствие попали два его заместителя — Сергей Любимов и Вадим Левченко. Спустя несколько месяцев Грезев заключил досудебное соглашение, в рамках которого рассказал и лидере группировки Конареве. После он вышел из СИЗО, а его дело было выделено в отдельное производство.

Конарева задержали на трассе в Екатеринбург. Не исключено, что он пытался скрыться от следствия. Его обвинили в создании ОПГ и получении крупных взяток. По версии следствия, вместе с руководством МКУ «Городская среда» он поставил на поток получение денег с владельцев незаконных ларьков и киосков. За это они предоставляли им право вести бизнес.

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Бывшего директора МКУ «Городская среда» в Челябинске Александру Грезеву, входящего в ОПГ, предполагаемым лидером которой является экс-советник главы Челябинска Петр Конарев, приговорили к семи с половиной годам лишения свободы условно. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе. «Суд приговор Грезева к семи с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. Без штрафа», — рассказал URA.RU источник. Агентство пыталось связаться с пресс-службой Курчатовского райсуда, в котором рассматривалось дело Грезева. Там на звонок не ответили. Разгром ОПГ силовиками начался с задержания Грезева в июне 2022 года. Вслед за ним под следствие попали два его заместителя — Сергей Любимов и Вадим Левченко. Спустя несколько месяцев Грезев заключил досудебное соглашение, в рамках которого рассказал и лидере группировки Конареве. После он вышел из СИЗО, а его дело было выделено в отдельное производство. Конарева задержали на трассе в Екатеринбург. Не исключено, что он пытался скрыться от следствия. Его обвинили в создании ОПГ и получении крупных взяток. По версии следствия, вместе с руководством МКУ «Городская среда» он поставил на поток получение денег с владельцев незаконных ларьков и киосков. За это они предоставляли им право вести бизнес.
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Ссылки по теме
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