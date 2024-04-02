Рейс из Тюмени в ХМАО задерживается на 9 часов

Самолет из Тюмени в Нягань задерживается на 9 часов
Рейс авиакомпании «ЮТэйр» из Тюмени в Нягань (ХМАО) задерживается почти на 9 часов. Информация размещена на сайте тюменского аэропорта «Рощино».
«Время вылета по расписанию — 8:15. Расчетное — 17:00», — сообщает аэропорт.
Агентство направило запрос в авиакомпанию «ЮТэйр», чтобы уточнить причины задержки. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюмени запустят прямой рейс в Анталью. Полетная программа будет запущена уже с 7 июня.
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