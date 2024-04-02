Рейс из Тюмени в ХМАО задерживается на 9 часов

02 апреля 2024 в 13:51 Размер текста - 17 +

Самолет из Тюмени в Нягань задерживается на 9 часов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Рейс авиакомпании «ЮТэйр» из Тюмени в Нягань (ХМАО) задерживается почти на 9 часов. Информация размещена на сайте тюменского аэропорта «Рощино». «Время вылета по расписанию — 8:15. Расчетное — 17:00», — сообщает аэропорт. Агентство направило запрос в авиакомпанию «ЮТэйр», чтобы уточнить причины задержки. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюмени запустят прямой рейс в Анталью. Полетная программа будет запущена уже с 7 июня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рейс авиакомпании «ЮТэйр» из Тюмени в Нягань (ХМАО) задерживается почти на 9 часов. Информация размещена на сайте тюменского аэропорта «Рощино». «Время вылета по расписанию — 8:15. Расчетное — 17:00», — сообщает аэропорт. Агентство направило запрос в авиакомпанию «ЮТэйр», чтобы уточнить причины задержки. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюмени запустят прямой рейс в Анталью. Полетная программа будет запущена уже с 7 июня.