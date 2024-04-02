Рейс из Тюмени в ХМАО задерживается на 9 часов

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Самолет из Тюмени в Нягань задерживается на 9 часов Фото:

Рейс авиакомпании «ЮТэйр» из Тюмени в Нягань (ХМАО) задерживается почти на 9 часов. Информация размещена на сайте тюменского аэропорта «Рощино».

«Время вылета по расписанию — 8:15. Расчетное — 17:00», — сообщает аэропорт.

Агентство направило запрос в авиакомпанию «ЮТэйр», чтобы уточнить причины задержки. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюмени запустят прямой рейс в Анталью. Полетная программа будет запущена уже с 7 июня.

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Рейс авиакомпании «ЮТэйр» из Тюмени в Нягань (ХМАО) задерживается почти на 9 часов. Информация размещена на сайте тюменского аэропорта «Рощино». «Время вылета по расписанию — 8:15. Расчетное — 17:00», — сообщает аэропорт. Агентство направило запрос в авиакомпанию «ЮТэйр», чтобы уточнить причины задержки. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюмени запустят прямой рейс в Анталью. Полетная программа будет запущена уже с 7 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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