WP: США предупреждали РФ о теракте в «Крокусе» за две недели

03 апреля 2024 в 02:35 Размер текста - 17 +

Власти США сообщали, что «Крокус Сити Холл» был потенциальной целью (архивное фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Власти США более чем за две недели до теракта в Красногорске предупреждали РФ, что «Крокус Сити Холл» может стать целью атаки. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников. «Более чем за две недели до кровавой атаки террористов в пригороде Москвы власти США сообщали российским чиновникам, что популярный концертный зал „Крокус Сити Холл“ был потенциальной целью», — говорит чиновник. Его слова передает газета. Источник в российской спецслужбе ранее сообщал, что информация от спецслужб США о подготовке терактов в России действительно поступала, однако была общей, без конкретики. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин также заявил, что эта информации было передано слишком мало. Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Тогда группа вооруженных людей ворвалась в здание и открыла огонь по посетителям. В результате трагедии пострадало более 550 человек. По официальным данным, погибло 144 человека. Исполнители были пойманы по горячим следам. Они были арестованы 24 марта. Подробнее об этом ЧП — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти США более чем за две недели до теракта в Красногорске предупреждали РФ, что «Крокус Сити Холл» может стать целью атаки. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников. «Более чем за две недели до кровавой атаки террористов в пригороде Москвы власти США сообщали российским чиновникам, что популярный концертный зал „Крокус Сити Холл“ был потенциальной целью», — говорит чиновник. Его слова передает газета. Источник в российской спецслужбе ранее сообщал, что информация от спецслужб США о подготовке терактов в России действительно поступала, однако была общей, без конкретики. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин также заявил, что эта информации было передано слишком мало. Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Тогда группа вооруженных людей ворвалась в здание и открыла огонь по посетителям. В результате трагедии пострадало более 550 человек. По официальным данным, погибло 144 человека. Исполнители были пойманы по горячим следам. Они были арестованы 24 марта. Подробнее об этом ЧП — в сюжете URA.RU.