Российский военный победил в снайперской дуэли под Работино двух бойцов ВСУ

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Вооруженные силы Украины. stock, всу, дрг, наемники,  stock
Старший снайпер с позывным «Ветка» заявил, что ожидание цели занимает несколько часов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Старший снайпер 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» с позывным «Ветка» ликвидировал двух украинских снайперов под Работино (Запорожская область). Об этом заявил старший снайпер с позывным «Ветка».

«С оператором (БПЛА) и со снайперской парой мы обнаружили их позицию и отработали по ним», — заявил «Ветка». Слова передает РИА Новости. Он отметил, что украинские снайперы часто действуют в условиях интенсивного обстрела, что усложняет определение их местоположения, однако в этот раз им не удалось остаться незамеченными.

По его словам, ожидание цели может занимать от нескольких часов до дней, но командный дух и взаимоподдержка способствуют успешному выполнению задач. Он выразил уверенность в победе и поражении ВСУ.

Ранее в Минобороны России сообщили, что снайпер первой гвардейской танковой армии группировки ВС России «Запад» с позывным Шика за ночь уничтожил отделение военных ВСУ. Отмечается, что свои цели боец устраняет с расстояния от 450 до 1000 метров.

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Старший снайпер 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» с позывным «Ветка» ликвидировал двух украинских снайперов под Работино (Запорожская область). Об этом заявил старший снайпер с позывным «Ветка». «С оператором (БПЛА) и со снайперской парой мы обнаружили их позицию и отработали по ним», — заявил «Ветка». Слова передает РИА Новости. Он отметил, что украинские снайперы часто действуют в условиях интенсивного обстрела, что усложняет определение их местоположения, однако в этот раз им не удалось остаться незамеченными. По его словам, ожидание цели может занимать от нескольких часов до дней, но командный дух и взаимоподдержка способствуют успешному выполнению задач. Он выразил уверенность в победе и поражении ВСУ. Ранее в Минобороны России сообщили, что снайпер первой гвардейской танковой армии группировки ВС России «Запад» с позывным Шика за ночь уничтожил отделение военных ВСУ. Отмечается, что свои цели боец устраняет с расстояния от 450 до 1000 метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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