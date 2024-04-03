Российский военный победил в снайперской дуэли под Работино двух бойцов ВСУ

03 апреля 2024 в 07:16 Размер текста - 17 +

Старший снайпер с позывным «Ветка» заявил, что ожидание цели занимает несколько часов Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Старший снайпер 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» с позывным «Ветка» ликвидировал двух украинских снайперов под Работино (Запорожская область). Об этом заявил старший снайпер с позывным «Ветка». «С оператором (БПЛА) и со снайперской парой мы обнаружили их позицию и отработали по ним», — заявил «Ветка». Слова передает РИА Новости. Он отметил, что украинские снайперы часто действуют в условиях интенсивного обстрела, что усложняет определение их местоположения, однако в этот раз им не удалось остаться незамеченными. По его словам, ожидание цели может занимать от нескольких часов до дней, но командный дух и взаимоподдержка способствуют успешному выполнению задач. Он выразил уверенность в победе и поражении ВСУ. Ранее в Минобороны России сообщили, что снайпер первой гвардейской танковой армии группировки ВС России «Запад» с позывным Шика за ночь уничтожил отделение военных ВСУ. Отмечается, что свои цели боец устраняет с расстояния от 450 до 1000 метров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Старший снайпер 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» с позывным «Ветка» ликвидировал двух украинских снайперов под Работино (Запорожская область). Об этом заявил старший снайпер с позывным «Ветка». «С оператором (БПЛА) и со снайперской парой мы обнаружили их позицию и отработали по ним», — заявил «Ветка». Слова передает РИА Новости. Он отметил, что украинские снайперы часто действуют в условиях интенсивного обстрела, что усложняет определение их местоположения, однако в этот раз им не удалось остаться незамеченными. По его словам, ожидание цели может занимать от нескольких часов до дней, но командный дух и взаимоподдержка способствуют успешному выполнению задач. Он выразил уверенность в победе и поражении ВСУ. Ранее в Минобороны России сообщили, что снайпер первой гвардейской танковой армии группировки ВС России «Запад» с позывным Шика за ночь уничтожил отделение военных ВСУ. Отмечается, что свои цели боец устраняет с расстояния от 450 до 1000 метров.