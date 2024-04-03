The New York Times раскрыла, почему США предупредили РФ о теракте в «Крокусе»

The New York Times: США, предупреждая о теракте в Москве, хотели защитить Россию

03 апреля 2024 в 08:49 Размер текста - 17 +

Разведка США по закону должна была предупредить РФ о готовящемся теракте, пишет New York Times Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Американские чиновники заявляют, что Вашингтон предупредил Россию о готовящемся теракте в «Крокус Сити Холле» еще за две недели до произошедшего. Американский журналист Джулиан Э. Барнс, освещающий деятельность спецслужб своей страны, пишет, что США не могли не предупредить Россию о потенциальном теракте, несмотря на непростые отношения между странами. При этом в Службе внешней разведки РФ (СВР) уточняют, что информации было передано мало, чтобы суметь предвосхитить трагедию. Новость по теме В США утверждают, что предупреждали РФ о теракте в «Крокусе»: заявления Вашингтона и реакция Кремля «Хотя на первый взгляд может показаться странным, что Соединенные Штаты сообщили о нападении такой враждебной стране, как Россия, по закону американские спецслужбы „обязаны предупреждать“. Если шпионские агентства узнают о потенциальной атаке, они должны сообщить об этом объекту, чтобы тот мог принять меры для защиты», — пишет Джулиан Барнс в материале для The New Yourk Times. Также автор, ссылаясь на американских чиновников, пишет, что ЦРУ якобы передали РФ ровно столько информации, чтобы было возможно предотвратить теракт. Накануне директор СВР РФ Сергей Нарышкин уточнил, что США передало ФСБ слишком общую информацию о готовящемся теракте в России. Вашингтон сейчас нацелен на распространение ложной информации о произошедшем теракте, уточнили в разведывательной службе. Еще до этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что американские власти не предоставили информацию о подготовке теракта в «Крокусе». Еще в начале марта США предупреждали, что в России могут активизироваться в ближайшее время, но из их предположений следовало, что потенциальный теракт произойдет в ближайшие 48 часов. Президент РФ Владимир Пути уточнил, что одной из главных целей заказчиков теракта в «Крокусе» было провокация ксенофобии и исламофобии, передает MK.RU. Теракт произошел 22 марта в Красногорске. Продолжается расследование уголовного дела, сообщает РАПСИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американские чиновники заявляют, что Вашингтон предупредил Россию о готовящемся теракте в «Крокус Сити Холле» еще за две недели до произошедшего. Американский журналист Джулиан Э. Барнс, освещающий деятельность спецслужб своей страны, пишет, что США не могли не предупредить Россию о потенциальном теракте, несмотря на непростые отношения между странами. При этом в Службе внешней разведки РФ (СВР) уточняют, что информации было передано мало, чтобы суметь предвосхитить трагедию. «Хотя на первый взгляд может показаться странным, что Соединенные Штаты сообщили о нападении такой враждебной стране, как Россия, по закону американские спецслужбы „обязаны предупреждать“. Если шпионские агентства узнают о потенциальной атаке, они должны сообщить об этом объекту, чтобы тот мог принять меры для защиты», — пишет Джулиан Барнс в материале для The New Yourk Times. Также автор, ссылаясь на американских чиновников, пишет, что ЦРУ якобы передали РФ ровно столько информации, чтобы было возможно предотвратить теракт. Накануне директор СВР РФ Сергей Нарышкин уточнил, что США передало ФСБ слишком общую информацию о готовящемся теракте в России. Вашингтон сейчас нацелен на распространение ложной информации о произошедшем теракте, уточнили в разведывательной службе. Еще до этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что американские власти не предоставили информацию о подготовке теракта в «Крокусе». Еще в начале марта США предупреждали, что в России могут активизироваться в ближайшее время, но из их предположений следовало, что потенциальный теракт произойдет в ближайшие 48 часов. Президент РФ Владимир Пути уточнил, что одной из главных целей заказчиков теракта в «Крокусе» было провокация ксенофобии и исламофобии, передает MK.RU. Теракт произошел 22 марта в Красногорске. Продолжается расследование уголовного дела, сообщает РАПСИ.