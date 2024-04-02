В США утверждают, что предупреждали РФ о теракте в «Крокусе»: заявления Вашингтона и реакция Кремля

WP: США за две недели предупредили Рф, что террористы нацелились на «Крокус»

03 апреля 2024 в 04:14 Размер текста - 17 +

США передавали РФ слишком мало информации о возможных терактах, заявлял Нарышкин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Власти США утверждают, что передавали информацию о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холл» за более чем две недели до трагедии. В России заявляют, что этой информации было слишком мало: она была общей и без конкретики. Все заявления Вашингтона и реакция Кремля — в материале URA.RU. США утверждают, что передавали информацию о теракте в «Крокусе» Власти США более чем за две недели до теракта в Красногорске сообщили РФ, что именно «Крокус Сити Холл» был потенциальной целью атаки. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников. Реакция России на якобы предупреждения от США Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 марта заявил, что американские власти не предоставили информацию о подготовке теракта в «Крокусе». Позже директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что США передали ФСБ слишком мало информации о возможной атаке. Газета New York Times писала, что спецслужбы США всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в концертном зале в Подмосковье не передали РФ, так как боялись раскрыть свои источники. Однако, по информации источника газеты, персонал «Крокуса» был якобы предупрежден о возможности теракта. Источник в российской спецслужбе рассказал, что информация все же поступала, но была общей, без конкретики. Как изначально выглядели предупреждения Запада о теракте в Москве Посольство США 8 марта предупредило американских граждан о возможных атаках со стороны экстремистов в Москве. Такое же предупреждение для своих граждан опубликовало МИД Великобритании. В своем сообщении они просили избегать массовых скоплений людей в ближайшие 48 часов. Следом, также 8 марта, МИД Латвии опубликовал ровно такое же предупреждение для своих граждан. Также о возможных атаках оповестили Швеция, Канада, Южная Корея, Австралия и Эстония. Подполковник запаса ФСБ Алексей Филатов в начале марта выражал удивление по этому поводу. Он считал, что это может быть частью информационной и психологической войны против России. Теракт в «Крокус Сити Холл» В Подмосковье 22 марта группа террористов открыла стрельбу в «Крокус Сити Холл». Это случилось перед концертом группы «Пикник». Четверо террористов ворвались в помещение концертного зала и начали массовый расстрел. Исполнители были пойманы по горячим следам. Они были арестованы 24 марта. На сегодняшний день следствием предъявлено обвинение десяти фигурантам, все они уже арестованы, включая четырех предполагаемых исполнителей. Расследование продолжается. По официальным данным, в ходе трагедии погибли 144 человека, пострадавших более 500. В память о погибших 30 марта у «Крокус Сити Холла» прошел концерт-панихида. Подробнее об этой трагедии — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти США утверждают, что передавали информацию о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холл» за более чем две недели до трагедии. В России заявляют, что этой информации было слишком мало: она была общей и без конкретики. Все заявления Вашингтона и реакция Кремля — в материале URA.RU. Власти США более чем за две недели до теракта в Красногорске сообщили РФ, что именно «Крокус Сити Холл» был потенциальной целью атаки. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 марта заявил, что американские власти не предоставили информацию о подготовке теракта в «Крокусе». Позже директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что США передали ФСБ слишком мало информации о возможной атаке. Газета New York Times писала, что спецслужбы США всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в концертном зале в Подмосковье не передали РФ, так как боялись раскрыть свои источники. Однако, по информации источника газеты, персонал «Крокуса» был якобы предупрежден о возможности теракта. Источник в российской спецслужбе рассказал, что информация все же поступала, но была общей, без конкретики. Посольство США 8 марта предупредило американских граждан о возможных атаках со стороны экстремистов в Москве. Такое же предупреждение для своих граждан опубликовало МИД Великобритании. В своем сообщении они просили избегать массовых скоплений людей в ближайшие 48 часов. Следом, также 8 марта, МИД Латвии опубликовал ровно такое же предупреждение для своих граждан. Также о возможных атаках оповестили Швеция, Канада, Южная Корея, Австралия и Эстония. Подполковник запаса ФСБ Алексей Филатов в начале марта выражал удивление по этому поводу. Он считал, что это может быть частью информационной и психологической войны против России. В Подмосковье 22 марта группа террористов открыла стрельбу в «Крокус Сити Холл». Это случилось перед концертом группы «Пикник». Четверо террористов ворвались в помещение концертного зала и начали массовый расстрел. Исполнители были пойманы по горячим следам. Они были арестованы 24 марта. На сегодняшний день следствием предъявлено обвинение десяти фигурантам, все они уже арестованы, включая четырех предполагаемых исполнителей. Расследование продолжается. По официальным данным, в ходе трагедии погибли 144 человека, пострадавших более 500. В память о погибших 30 марта у «Крокус Сити Холла» прошел концерт-панихида. Подробнее об этой трагедии — в сюжете URA.RU.