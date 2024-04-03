ВС РФ осталось 500 метров до Часов Яра: карта спецоперации 3 апреля

Депутат Госдумы Водолацкий: РФ осталось полкилометра до Часов Яра

03 апреля 2024 в 10:40 Размер текста - 17 +

Российские солдаты продвигаются на донецком направлении Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российской армии осталось пройти 500 метров до границ Часов Яра, чтобы освободить город. Об этом заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий. За несколько дней солдатам удалось преодолеть 150 метров. Интерактивная карта спецоперации России на Украине и ход боевых действий — в материале URA.RU. Донецкое направление Российским солдатам осталось преодолеть всего 500 метров до границ Часов Яра, чтобы войти в город и начать его освобождение. При этом еще по ситуации на 1 апреля дистанция составляла 650 метров. ВС РФ заняли наиболее выгодные на донецком направлении. Ночью российские солдаты из группировки «Юг» также смогли уничтожить очередной танк ВСУ при помощи ракетного комплекса «Фагот». Это произошло в районе Красногоровки, уточнили в Минобороны РФ. На данном фронтовом участке работают экипажи ВКС РФ. Они на самолетах Су-25 успешно поражают ракетами украинские позиции. На южно-донецком направлении российские военные окружают Новомихайловку, где засели ВСУ. Вероятно, ВС РФ стремятся продвигаться в Константиновку, передают российские военкоры. Также экипажи танков Т-80БВМ уничтожили опорный украинский пункт, мешавший продвижению штурмовых подразделений на данном направлении. Запорожское направление Продолжаются бои в районе Работино. Российский снайпер из группировки «Днепр» рассказал, как смог в одиночку поразить двух вражеских снайперов. Херсонское направление Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» ВДВ уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. При атаке были задействованы беспилотники. Легенда карты Карта URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российской армии осталось пройти 500 метров до границ Часов Яра, чтобы освободить город. Об этом заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий. За несколько дней солдатам удалось преодолеть 150 метров. Интерактивная карта спецоперации России на Украине и ход боевых действий — в материале URA.RU. Российским солдатам осталось преодолеть всего 500 метров до границ Часов Яра, чтобы войти в город и начать его освобождение. При этом еще по ситуации на 1 апреля дистанция составляла 650 метров. ВС РФ заняли наиболее выгодные на донецком направлении. Ночью российские солдаты из группировки «Юг» также смогли уничтожить очередной танк ВСУ при помощи ракетного комплекса «Фагот». Это произошло в районе Красногоровки, уточнили в Минобороны РФ. На данном фронтовом участке работают экипажи ВКС РФ. Они на самолетах Су-25 успешно поражают ракетами украинские позиции. На южно-донецком направлении российские военные окружают Новомихайловку, где засели ВСУ. Вероятно, ВС РФ стремятся продвигаться в Константиновку, передают российские военкоры. Также экипажи танков Т-80БВМ уничтожили опорный украинский пункт, мешавший продвижению штурмовых подразделений на данном направлении. Продолжаются бои в районе Работино. Российский снайпер из группировки «Днепр» рассказал, как смог в одиночку поразить двух вражеских снайперов. Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» ВДВ уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. При атаке были задействованы беспилотники.