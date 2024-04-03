Жители затопленного челябинского поселка делятся фото и видео с места ЧП

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Паводок Затопленные дома Курган, паводок2016, затопленные дома, наводнение
Жители делятся фото и видео подтопления села Фото:

Жители райцентра Варна (Челябинской области) поделились фото и видео затопленной территории. Сельчане сообщают, что затопило мост и дома.

«Уже затопило мост. Уже дома затоплены. Еще вчера вечером уровень воды был на два метра ниже моста», — пишут местные жители в соцсетях.

Ранее URA.RU сообщало, что в райцентре Варна из-за паводка 3 апреля с 10 часов утра объявлен режим повышенной готовности. Для жителей открыт пункт временного размещения, в котором обеспечено питание и временное проживание. По данным пресс-службы регионального МЧС, уровень реки Нижний Тогузак за сутки поднялся на 80 см, вода затопила дорогу, а также подтопила 47 земельных участков. С 12 часов власти перекрыли движение по затопленной дороге.

Сотрудники полиции перекрыли затопленную дорогу
Сотрудники полиции перекрыли затопленную дорогу
За ночь вода поднялась на 80 см и пошла поверх дамбы
За ночь вода поднялась на 80 см и пошла поверх дамбы

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Жители райцентра Варна (Челябинской области) поделились фото и видео затопленной территории. Сельчане сообщают, что затопило мост и дома. «Уже затопило мост. Уже дома затоплены. Еще вчера вечером уровень воды был на два метра ниже моста», — пишут местные жители в соцсетях. Ранее URA.RU сообщало, что в райцентре Варна из-за паводка 3 апреля с 10 часов утра объявлен режим повышенной готовности. Для жителей открыт пункт временного размещения, в котором обеспечено питание и временное проживание. По данным пресс-службы регионального МЧС, уровень реки Нижний Тогузак за сутки поднялся на 80 см, вода затопила дорогу, а также подтопила 47 земельных участков. С 12 часов власти перекрыли движение по затопленной дороге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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