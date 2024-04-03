Россия побила рекорд по строительству жилья

Мишустин: в 2023 году в РФ построили рекордные 110 млн квадратных метров жилья

03 апреля 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Строительная отрасль в РФ показывает отличный результат, сказал Михаил Мишустин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За 2023 год в России было построено более 110 миллионов квадратных метров жилья, что стало рекордом для страны. Также были улучшены условия проживания порядка 4,5 миллиона семей. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства по итогам 2023 года перед депутатами Госдумы. Новость по теме Мишустин выступает с отчетом в Госдуме: онлайн-трансляция «Мы активно вводим новое жилье. В прошлом году возвели свыше 110 миллионов квадратных метров. Это рекордный показатель за всю историю Российской Федерации, как по квартирным домам, так и по индивидуальным, и свои условия проживания улучшили почти 4,5 миллиона семей», — заявил Михаил Мишустин. URA.RU ведет текстовую трансляцию выступления премьера. Также отчет транслируется в соцсети «ВКонтакте». Глава правительства назвал развитие инфраструктуры в РФ одной из ключевых задач, поставленных президентом страны Владимиром Путиным. Мишустин отметил, что строительная отрасль в государстве показывает отличные результаты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За 2023 год в России было построено более 110 миллионов квадратных метров жилья, что стало рекордом для страны. Также были улучшены условия проживания порядка 4,5 миллиона семей. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства по итогам 2023 года перед депутатами Госдумы. «Мы активно вводим новое жилье. В прошлом году возвели свыше 110 миллионов квадратных метров. Это рекордный показатель за всю историю Российской Федерации, как по квартирным домам, так и по индивидуальным, и свои условия проживания улучшили почти 4,5 миллиона семей», — заявил Михаил Мишустин. URA.RU ведет текстовую трансляцию выступления премьера. Также отчет транслируется в соцсети «ВКонтакте». Глава правительства назвал развитие инфраструктуры в РФ одной из ключевых задач, поставленных президентом страны Владимиром Путиным. Мишустин отметил, что строительная отрасль в государстве показывает отличные результаты.