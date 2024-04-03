Пьяный мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю рядом с тюменским сельским клубом

В Ярковском районе Тюменской области пьяный мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю около сельского клуба. Об этом на официальном сайте сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
«Ярковским районным судом Тюменской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней. Применяя насилие и преодолевая сопротивление несовершеннолетней, он совершил половое сношение, удовлетворив свои половые потребности», — говорится в сообщении.
Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он будет находиться под стражей до 31 мая 2024 года включительно, постановление пока не вступило в законную силу.
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В Ярковском районе Тюменской области пьяный мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю около сельского клуба. Об этом на официальном сайте сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Ярковским районным судом Тюменской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней. Применяя насилие и преодолевая сопротивление несовершеннолетней, он совершил половое сношение, удовлетворив свои половые потребности», — говорится в сообщении. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он будет находиться под стражей до 31 мая 2024 года включительно, постановление пока не вступило в законную силу.