Пьяный мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю рядом с тюменским сельским клубом

Мужчина применил силу и заставил девушку удовлетворить его потребности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ярковском районе Тюменской области пьяный мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю около сельского клуба. Об этом на официальном сайте сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Ярковским районным судом Тюменской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней. Применяя насилие и преодолевая сопротивление несовершеннолетней, он совершил половое сношение, удовлетворив свои половые потребности», — говорится в сообщении.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он будет находиться под стражей до 31 мая 2024 года включительно, постановление пока не вступило в законную силу.