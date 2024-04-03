Бунтующие свердловские пожарные выдвинули властям новые требования. Видео

03 апреля 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Рабочие из Ивделя и Сосьвы поддержали бунт коллег из Алапаевска (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники сосьвинского и ивдельского авиаотделений Авиалесоохраны поддержали коллег из Алапаевска и выдвинули условия. Они записали видеообращения, в которых попросили увеличить оклады и выдать таборное имущество. Кадры появились в распоряжении URA.RU. «Мы, работники сосьвинского авиаотделения Уральской авиабазы, выдвигаем свои требования к пожароопасному сезону по нескольким пунктам. [Нас нужно] обеспечить средствами индивидуальной защиты… обеспечение питанием выполняется частично. Командировочные расходы — 300 рублей — требуем пересмотреть и увеличить. Не хватает таборного имущества, спальных мешков, раскладушек и так далее», — сказал один из спасателей. Мужчина добавил, что оклады сотрудников составляют 6 800 рублей, хотя в марте 2022 года их обещали поднять до 13 800 рублей. «До каких пор будут обещания? Наша зарплата не соответствует уровню жизни, [у нас] нет возможности содержать семью», — сказал он. Также, по его словам, зарплата не устраивает и летчиков-наблюдателей Авиалесоохраны. Новость по теме В свердловском правительстве удивились бунту спасателей перед сезоном пожаров Свои условия выдвинули и сотрудники из Ивделя: «Нас в полном объеме не обеспечили спецодеждой, обувью, плащами для защиты от дождя, легкими головными уборами от общих производственных загрязнений и средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Также нас не укомплектовали таборным имуществом, раскладными койками, спальными мешками. Плохое обеспечение автозапчастями для служебных авто». Днем 2 апреля коллектив алапаевского подразделения Авиалесоохраны выразили претензии начальству. Они отказались тушить пожары, пока руководство не решит проблемы с зарплатами — они якобы маленькие и выплачиваются с задержками. На следующий день министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов заявил на пресс-конференции, что средняя зарплата сотрудников авиабазы составляет 40 тысяч рублей. Также он пообещал организовать проверку из-за слов спасателей о некачественных средствах индивидуальной защиты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники сосьвинского и ивдельского авиаотделений Авиалесоохраны поддержали коллег из Алапаевска и выдвинули условия. Они записали видеообращения, в которых попросили увеличить оклады и выдать таборное имущество. Кадры появились в распоряжении URA.RU. «Мы, работники сосьвинского авиаотделения Уральской авиабазы, выдвигаем свои требования к пожароопасному сезону по нескольким пунктам. [Нас нужно] обеспечить средствами индивидуальной защиты… обеспечение питанием выполняется частично. Командировочные расходы — 300 рублей — требуем пересмотреть и увеличить. Не хватает таборного имущества, спальных мешков, раскладушек и так далее», — сказал один из спасателей. Мужчина добавил, что оклады сотрудников составляют 6 800 рублей, хотя в марте 2022 года их обещали поднять до 13 800 рублей. «До каких пор будут обещания? Наша зарплата не соответствует уровню жизни, [у нас] нет возможности содержать семью», — сказал он. Также, по его словам, зарплата не устраивает и летчиков-наблюдателей Авиалесоохраны. Свои условия выдвинули и сотрудники из Ивделя: «Нас в полном объеме не обеспечили спецодеждой, обувью, плащами для защиты от дождя, легкими головными уборами от общих производственных загрязнений и средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Также нас не укомплектовали таборным имуществом, раскладными койками, спальными мешками. Плохое обеспечение автозапчастями для служебных авто». Днем 2 апреля коллектив алапаевского подразделения Авиалесоохраны выразили претензии начальству. Они отказались тушить пожары, пока руководство не решит проблемы с зарплатами — они якобы маленькие и выплачиваются с задержками. На следующий день министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов заявил на пресс-конференции, что средняя зарплата сотрудников авиабазы составляет 40 тысяч рублей. Также он пообещал организовать проверку из-за слов спасателей о некачественных средствах индивидуальной защиты.