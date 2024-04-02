В отдаленном селе Ямала появится центр обслуживания населения

В селе Сеяха Ямальского района ЯНАО строится центр, где будут располагаться отделения почты России и Сбербанка, полиция, ресурсоснабжающая организация, расчетный центр и администрация. Об этом сообщила пресс-служба окружного департамента строительства и жилищной политики.
«Объект готов более чем наполовину. В здании сделана кровля, возведены наружные стены и внутренние перегородки. Сейчас строители выполняют работы по внутренней отделке, электроснабжению, отоплению и водоснабжению. Гибкое кровельное покрытие легко монтируется и может прослужить более 50 лет», — говорится в сообщении.
В здании будет 79 различных помещений для работы специалистов и размещения оборудования. Услуги смогут одновременно получать до 55 посетителей. Также центр оборудуют для маломобильных граждан.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Ямальском районе ЯНАО за три года новое жилье получат 560 семей. Глава района Андрей Кугаевский в прямом эфире рассказал, что в скором времени начнется строительство четырех многоквартирных домов по Ямальскому району.
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В селе Сеяха Ямальского района ЯНАО строится центр, где будут располагаться отделения почты России и Сбербанка, полиция, ресурсоснабжающая организация, расчетный центр и администрация. Об этом сообщила пресс-служба окружного департамента строительства и жилищной политики. «Объект готов более чем наполовину. В здании сделана кровля, возведены наружные стены и внутренние перегородки. Сейчас строители выполняют работы по внутренней отделке, электроснабжению, отоплению и водоснабжению. Гибкое кровельное покрытие легко монтируется и может прослужить более 50 лет», — говорится в сообщении. В здании будет 79 различных помещений для работы специалистов и размещения оборудования. Услуги смогут одновременно получать до 55 посетителей. Также центр оборудуют для маломобильных граждан. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Ямальском районе ЯНАО за три года новое жилье получат 560 семей. Глава района Андрей Кугаевский в прямом эфире рассказал, что в скором времени начнется строительство четырех многоквартирных домов по Ямальскому району.