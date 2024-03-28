В отдаленном районе ЯНАО переселят в новостройки сотни семей

В Ямальском районе ЯНАО программа переселения завершится за три года

29 марта 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

Андрей Кугаевский сказал, что жители района в скором времени будут жить в новых домах Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Ямальском районе ЯНАО за три года новое жилье получат 560 семей. Об этом сообщил глава района Андрей Кугаевский. «В этом году переселили более 250 семей, нам необходимо по программе до 2027 года расселить еще 560 семей. Мы сейчас начинаем строительство четырех многоквартирных домов по Ямальскому району. Со следующего года при подготовке земельных участков еще 12 домов будут возведены. Практически 560 семей мы переселим в течение трех лет и завершим программу расселения из ветхого аварийного жилья», — сообщил Андрей Кугаевский в ходе прямого эфира За прошедшие 15 лет было обновлено 70 процентов жилищного фонда района. В селе Сеяха обновление фонда прошло на двести процентов, и в два раза был удвоен жилищный фонд. Ранее URA.RU сообщало о том, куда необходимо обращаться, если аварийный дом несет угрозу жизни. Прокуратура округа помогла решить вопрос о переселении из аварийного дома семьям из Салехарда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ямальском районе ЯНАО за три года новое жилье получат 560 семей. Об этом сообщил глава района Андрей Кугаевский. «В этом году переселили более 250 семей, нам необходимо по программе до 2027 года расселить еще 560 семей. Мы сейчас начинаем строительство четырех многоквартирных домов по Ямальскому району. Со следующего года при подготовке земельных участков еще 12 домов будут возведены. Практически 560 семей мы переселим в течение трех лет и завершим программу расселения из ветхого аварийного жилья», — сообщил Андрей Кугаевский в ходе прямого эфира За прошедшие 15 лет было обновлено 70 процентов жилищного фонда района. В селе Сеяха обновление фонда прошло на двести процентов, и в два раза был удвоен жилищный фонд. Ранее URA.RU сообщало о том, куда необходимо обращаться, если аварийный дом несет угрозу жизни. Прокуратура округа помогла решить вопрос о переселении из аварийного дома семьям из Салехарда.