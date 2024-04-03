Куда уйдут подарки, которые свердловчане не заберут после победы в викторине

Ненужные подарки свердловчан перейдут в благотворительный фонд «Опорного края»

03 апреля 2024 в 17:31 Размер текста - 17 +

Номера победителей станут известны уже 12 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Подарки, за которыми не явятся победители викторины «Опорный край», посвященной 90-летию Свердловской области, переведут на баланс благотворительного фонда. Поэтому организаторы советуют забрать награды после объявления результата в течение трех месяцев. Выдача подарков будет происходить до 12 июля 2024 года включительно. «Дальше фонд и его попечительский совет будут решать, как ими распорядиться», — объяснили URA.RU в пресс-службе викторины. Обладателей подарков определят 12 апреля в интернете и прямом эфире телеканала ОТВ. Вести церемонию будет ведущий «Поле чудес» Леонид Якубович. Информация о победителе также появится на сайте «Опорного края» 13 апреля. Проверить свой уникальный код можно здесь . Среди ценных подарков — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал». Организаторы предупреждают, что за них придется заплатить налог — 13% от его стоимости. Также подарок нельзя обменять на деньги и получить его без карточки тоже не получится. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подарки, за которыми не явятся победители викторины «Опорный край», посвященной 90-летию Свердловской области, переведут на баланс благотворительного фонда. Поэтому организаторы советуют забрать награды после объявления результата в течение трех месяцев. Выдача подарков будет происходить до 12 июля 2024 года включительно. «Дальше фонд и его попечительский совет будут решать, как ими распорядиться», — объяснили URA.RU в пресс-службе викторины. Обладателей подарков определят 12 апреля в интернете и прямом эфире телеканала ОТВ. Вести церемонию будет ведущий «Поле чудес» Леонид Якубович. Информация о победителе также появится на сайте «Опорного края» 13 апреля. Проверить свой уникальный код можно здесь. Среди ценных подарков — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал». Организаторы предупреждают, что за них придется заплатить налог — 13% от его стоимости. Также подарок нельзя обменять на деньги и получить его без карточки тоже не получится.