Куда уйдут подарки, которые свердловчане не заберут после победы в викторине

Ненужные подарки свердловчан перейдут в благотворительный фонд «Опорного края»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2024. Екатеринбург, 90 лет свердловской области, викторина опорный край
Номера победителей станут известны уже 12 апреля Фото:

Подарки, за которыми не явятся победители викторины «Опорный край», посвященной 90-летию Свердловской области, переведут на баланс благотворительного фонда. Поэтому организаторы советуют забрать награды после объявления результата в течение трех месяцев.

Выдача подарков будет происходить до 12 июля 2024 года включительно. «Дальше фонд и его попечительский совет будут решать, как ими распорядиться», — объяснили URA.RU в пресс-службе викторины.

Обладателей подарков определят 12 апреля в интернете и прямом эфире телеканала ОТВ. Вести церемонию будет ведущий «Поле чудес» Леонид Якубович. Информация о победителе также появится на сайте «Опорного края» 13 апреля.

Проверить свой уникальный код можно здесь. Среди ценных подарков — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал». Организаторы предупреждают, что за них придется заплатить налог — 13% от его стоимости. Также подарок нельзя обменять на деньги и получить его без карточки тоже не получится.

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Подарки, за которыми не явятся победители викторины «Опорный край», посвященной 90-летию Свердловской области, переведут на баланс благотворительного фонда. Поэтому организаторы советуют забрать награды после объявления результата в течение трех месяцев. Выдача подарков будет происходить до 12 июля 2024 года включительно. «Дальше фонд и его попечительский совет будут решать, как ими распорядиться», — объяснили URA.RU в пресс-службе викторины. Обладателей подарков определят 12 апреля в интернете и прямом эфире телеканала ОТВ. Вести церемонию будет ведущий «Поле чудес» Леонид Якубович. Информация о победителе также появится на сайте «Опорного края» 13 апреля. Проверить свой уникальный код можно здесь. Среди ценных подарков — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал». Организаторы предупреждают, что за них придется заплатить налог — 13% от его стоимости. Также подарок нельзя обменять на деньги и получить его без карточки тоже не получится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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