Какой налог заплатят свердловчане после победы в викторине «Опорный край»

Победители свердловской викторины «Опорный край» заплатят 13% от цены подарка

20 марта 2024 в 14:13 Размер текста - 17 +

Победитель заплатит налог на подарок к 15 июля 2025 года Фото: Александр Елизаров © URA.RU Победитель свердловской викторины «Опорный край» должен будет заплатить за подарок 13% от его стоимости. Но эта сумма потребуется только через год. Такими данными с URA.RU поделились организаторы. «Сразу после получения подарка бежать платить налоги не надо, но надо запомнить факт его получения. В следующем году с 1 января до 30 апреля нужно подать декларацию и до 15 июля заплатить налог. То есть получателю подарка дается срок более года, чтобы решить вопрос с уплатой налога», — объяснили организаторы. При этом некоторые участники опасаются, что у них не найдется нужной суммы. Представители викторины уверены, что с этим вопросом можно будет разобраться. «Если человеку действительно будет важна и квартира, и машина, и мотоцикл, то за 15 месяцев можно найти решение по налогу», — заявили в оргкомитете. Викторина «Опорный край» проходила в Свердловской области с 15 по 18 марта. Уже сейчас участники могут проверить свой уникальный номер на сайте викторины, а если возникли проблемы — обратиться на горячую линии. Счастливчиков определят днем 12 апреля в ККТ «Космос», ведущим церемонии станет Леонид Якубович, а на мероприятии ждут всех желающих из числа участников. Также номер финалистов озвучат в интернете и эфире ОТВ, список продублируют на сайте «Опорного края» 13 апреля. Свердловчанам будут раздавать 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Известно, что подарки будут выдавать в Екатеринбурге и Ирбите. В случае выигрыша участники не смогут получить деньги вместо подарка. Вся информация о правилах викторины — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Победитель свердловской викторины «Опорный край» должен будет заплатить за подарок 13% от его стоимости. Но эта сумма потребуется только через год. Такими данными с URA.RU поделились организаторы. «Сразу после получения подарка бежать платить налоги не надо, но надо запомнить факт его получения. В следующем году с 1 января до 30 апреля нужно подать декларацию и до 15 июля заплатить налог. То есть получателю подарка дается срок более года, чтобы решить вопрос с уплатой налога», — объяснили организаторы. При этом некоторые участники опасаются, что у них не найдется нужной суммы. Представители викторины уверены, что с этим вопросом можно будет разобраться. «Если человеку действительно будет важна и квартира, и машина, и мотоцикл, то за 15 месяцев можно найти решение по налогу», — заявили в оргкомитете. Викторина «Опорный край» проходила в Свердловской области с 15 по 18 марта. Уже сейчас участники могут проверить свой уникальный номер на сайте викторины, а если возникли проблемы — обратиться на горячую линии. Счастливчиков определят днем 12 апреля в ККТ «Космос», ведущим церемонии станет Леонид Якубович, а на мероприятии ждут всех желающих из числа участников. Также номер финалистов озвучат в интернете и эфире ОТВ, список продублируют на сайте «Опорного края» 13 апреля. Свердловчанам будут раздавать 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Известно, что подарки будут выдавать в Екатеринбурге и Ирбите. В случае выигрыша участники не смогут получить деньги вместо подарка. Вся информация о правилах викторины — в материале URA.RU.