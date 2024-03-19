Могут ли свердловчане отказаться от подарка в пользу денег на викторине «Опорный край»

Свердловчане не смогут получить деньги вместо приза на викторине «Опорный край»

20 марта 2024 в 13:07 Размер текста - 17 +

Если человек захочет обменять мотоцикл на деньги, то ему откажут Фото: Александр Мамаев © URA.RU В случае выигрыша участники викторины «Опорный край», которая проходила в Свердловской области с 15 по 18 марта, не смогут получить деньги вместо подарка. Об этом URA.RU рассказали организаторы. «Ценные подарки викторины могут быть только вещественными. Участник не имеет права требовать денежный эквивалент подарка. В качестве ценных подарков определены: мотоциклы, автомашины, смартфоны, квартиры», — объяснили организаторы. Но уточнили, что после получения приятного презента люди могут распоряжаться им как угодно — даже продать и получить деньги. С 19 марта участники могут проверить свой уникальный номер на сайте викторины. Днем 12 апреля в ККТ «Космос» ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович назовет победителей, информация будет дублироваться в интернете и эфире ОТВ. Итоги также опубликуют 13 апреля на сайте «Опорного края». В призовом фонде — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Известно, что подарки будут выдавать в Екатеринбурге, кроме мотоциклов — за ними придется отправиться в Ирбит. Подробнее о правилах викторины — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В случае выигрыша участники викторины «Опорный край», которая проходила в Свердловской области с 15 по 18 марта, не смогут получить деньги вместо подарка. Об этом URA.RU рассказали организаторы. «Ценные подарки викторины могут быть только вещественными. Участник не имеет права требовать денежный эквивалент подарка. В качестве ценных подарков определены: мотоциклы, автомашины, смартфоны, квартиры», — объяснили организаторы. Но уточнили, что после получения приятного презента люди могут распоряжаться им как угодно — даже продать и получить деньги. С 19 марта участники могут проверить свой уникальный номер на сайте викторины. Днем 12 апреля в ККТ «Космос» ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович назовет победителей, информация будет дублироваться в интернете и эфире ОТВ. Итоги также опубликуют 13 апреля на сайте «Опорного края». В призовом фонде — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Известно, что подарки будут выдавать в Екатеринбурге, кроме мотоциклов — за ними придется отправиться в Ирбит. Подробнее о правилах викторины — в материале URA.RU.