Бунтующие свердловские спасатели рассказали об окладах в 6 тысяч рублей. Фото

04 апреля 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

Спасатели жалуются на низкие зарплаты уже не первый год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Оклад десантников-пожарных уральской авиабазы охраны лесов (Авиалесоохрана), которые пригрозили саботажем из-за низких зарплат, составляет чуть больше шести тысяч рублей. С учетом премий, надбавок за выслугу лет и за вредные условия работы в феврале они получили около 19 тысяч рублей. Копию расчетных листков сотрудники предоставили URA.RU. Согласно одному из документов, кроме оклада в зарплату входит районный коэффициент (2 886 рублей), надбавка за выслугу лет (1 658), за вредные или опасные условия труда (1 591), за классную квалификацию (2 652), остальное — 6 707 рублей — доплата до МРОТ. В итоге общая сумма выплаты сотруднику в феврале составила 19 252 рубля. И такие зарплаты якобы у всего коллектива, поделился один из собеседников. При этом свердловский министр природных ресурсов Денис Мамонтов заявлял в ответ на претензии: средняя зарплата работников Авиалесоохраны составляет 40 тысяч рублей. Ее размер может меняться в зависимости от сезона. Например, когда пожаров нет, спасатели получают меньше. А в горячий сезон размер зарплаты может доходить и до 100 тысяч рублей. Как ранее сообщало URA.RU, 2 апреля сотрудники алапаевского отделения Авиалесоохраны выступили с видеообращением к губернатору Евгению Куйвашеву. В нем они заявили о низких зарплатах, некачественных средствах индивидуальной защиты и задержках с их выдачей. Позднее их протест поддержали десантники ивдельского и сосьвинских подразделений. По словам спасателей, на низкие зарплаты они жалуются не первый год Фото: URA.RU Последний раз спасателям проиндексировали зарплату в конце 2023 года Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оклад десантников-пожарных уральской авиабазы охраны лесов (Авиалесоохрана), которые пригрозили саботажем из-за низких зарплат, составляет чуть больше шести тысяч рублей. С учетом премий, надбавок за выслугу лет и за вредные условия работы в феврале они получили около 19 тысяч рублей. Копию расчетных листков сотрудники предоставили URA.RU. Согласно одному из документов, кроме оклада в зарплату входит районный коэффициент (2 886 рублей), надбавка за выслугу лет (1 658), за вредные или опасные условия труда (1 591), за классную квалификацию (2 652), остальное — 6 707 рублей — доплата до МРОТ. В итоге общая сумма выплаты сотруднику в феврале составила 19 252 рубля. И такие зарплаты якобы у всего коллектива, поделился один из собеседников. При этом свердловский министр природных ресурсов Денис Мамонтов заявлял в ответ на претензии: средняя зарплата работников Авиалесоохраны составляет 40 тысяч рублей. Ее размер может меняться в зависимости от сезона. Например, когда пожаров нет, спасатели получают меньше. А в горячий сезон размер зарплаты может доходить и до 100 тысяч рублей. Как ранее сообщало URA.RU, 2 апреля сотрудники алапаевского отделения Авиалесоохраны выступили с видеообращением к губернатору Евгению Куйвашеву. В нем они заявили о низких зарплатах, некачественных средствах индивидуальной защиты и задержках с их выдачей. Позднее их протест поддержали десантники ивдельского и сосьвинских подразделений.