03 апреля 2024

Бунтующие свердловские спасатели рассказали об окладах в 6 тысяч рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели жалуются на низкие зарплаты уже не первый год Фото:

Оклад десантников-пожарных уральской авиабазы охраны лесов (Авиалесоохрана), которые пригрозили саботажем из-за низких зарплат, составляет чуть больше шести тысяч рублей. С учетом премий, надбавок за выслугу лет и за вредные условия работы в феврале они получили около 19 тысяч рублей. Копию расчетных листков сотрудники предоставили URA.RU.

Согласно одному из документов, кроме оклада в зарплату входит районный коэффициент (2 886 рублей), надбавка за выслугу лет (1 658), за вредные или опасные условия труда (1 591), за классную квалификацию (2 652), остальное — 6 707 рублей — доплата до МРОТ. В итоге общая сумма выплаты сотруднику в феврале составила 19 252 рубля. И такие зарплаты якобы у всего коллектива, поделился один из собеседников.

При этом свердловский министр природных ресурсов Денис Мамонтов заявлял в ответ на претензии: средняя зарплата работников Авиалесоохраны составляет 40 тысяч рублей. Ее размер может меняться в зависимости от сезона. Например, когда пожаров нет, спасатели получают меньше. А в горячий сезон размер зарплаты может доходить и до 100 тысяч рублей.

Как ранее сообщало URA.RU, 2 апреля сотрудники алапаевского отделения Авиалесоохраны выступили с видеообращением к губернатору Евгению Куйвашеву. В нем они заявили о низких зарплатах, некачественных средствах индивидуальной защиты и задержках с их выдачей. Позднее их протест поддержали десантники ивдельского и сосьвинских подразделений.

По словам спасателей, на низкие зарплаты они жалуются не первый год
По словам спасателей, на низкие зарплаты они жалуются не первый год
Фото:
Последний раз спасателям проиндексировали зарплату в конце 2023 года
Последний раз спасателям проиндексировали зарплату в конце 2023 года
Фото:

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Оклад десантников-пожарных уральской авиабазы охраны лесов (Авиалесоохрана), которые пригрозили саботажем из-за низких зарплат, составляет чуть больше шести тысяч рублей. С учетом премий, надбавок за выслугу лет и за вредные условия работы в феврале они получили около 19 тысяч рублей. Копию расчетных листков сотрудники предоставили URA.RU. Согласно одному из документов, кроме оклада в зарплату входит районный коэффициент (2 886 рублей), надбавка за выслугу лет (1 658), за вредные или опасные условия труда (1 591), за классную квалификацию (2 652), остальное — 6 707 рублей — доплата до МРОТ. В итоге общая сумма выплаты сотруднику в феврале составила 19 252 рубля. И такие зарплаты якобы у всего коллектива, поделился один из собеседников. При этом свердловский министр природных ресурсов Денис Мамонтов заявлял в ответ на претензии: средняя зарплата работников Авиалесоохраны составляет 40 тысяч рублей. Ее размер может меняться в зависимости от сезона. Например, когда пожаров нет, спасатели получают меньше. А в горячий сезон размер зарплаты может доходить и до 100 тысяч рублей. Как ранее сообщало URA.RU, 2 апреля сотрудники алапаевского отделения Авиалесоохраны выступили с видеообращением к губернатору Евгению Куйвашеву. В нем они заявили о низких зарплатах, некачественных средствах индивидуальной защиты и задержках с их выдачей. Позднее их протест поддержали десантники ивдельского и сосьвинских подразделений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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