Челябинский экс-следователь Шпигун из СИЗО пытается восстановиться на работе

04 апреля 2024 в 13:01 Размер текста - 17 +

Вадим Шпигун оспорил свое увольнение из следственного комитета Фото: Павел Сидоров © URA.RU Бывший сотрудник отдела СКР по Советскому району Челябинска Вадим Шпигун, находящийся в СИЗО по обвинениям сразу по нескольким статьям УК РФ, через суд пытается восстановиться на работе. По словам его адвоката Александра Урычева, его клиента уволили с нарушением норм. «Шпигун через суд пытается восстановиться на работе. Мы считаем, что его уволили без ознакомления с результатами служебной проверки», — сообщил URA.RU Урычев. По словам адвоката, ему, как и его клиенту, также не дают ознакомиться с результатами служебной проверки, которые необходимы, чтобы он мог в дальнейшем представлять интересы Шпигуна в суде. В настоящее время административное дело по данному факту рассматривается в Центральном райсуде Челябинска. А в Верховном суде РФ принято к производству исковое заявление, в котором Шпигун оспаривает некоторые пункты приказа Приказа СК РФ № 77 «Об утверждении Порядка проведения служебных проверок в Следственном комитете Российской Федерации», на которые в СКР по Челябинской области сослались, отказывая в ознакомлении с результатами служебной проверки. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались. Шпигун был задержан в начале декабря прошлого года. Его обвинили в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств. По версии следствия, занимаясь расследованием дел, связанных с налоговым законодательством, он помогал коммерсантам уклоняться от уплаты налогов. Сейчас следователи ищут факты коррупции в действиях Шпигуна. В ходе следствия в деле появился еще один преступный эпизод, связанный с хищением оружия. Поводом для этого стал найденный во время обысков в доме у Шпигуна пистолет. После проверки выяснилось, что оружие было похищено из вещдоков. Спустя чуть больше недели после задержания Шпигун был уволен из следственного комитета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший сотрудник отдела СКР по Советскому району Челябинска Вадим Шпигун, находящийся в СИЗО по обвинениям сразу по нескольким статьям УК РФ, через суд пытается восстановиться на работе. По словам его адвоката Александра Урычева, его клиента уволили с нарушением норм. «Шпигун через суд пытается восстановиться на работе. Мы считаем, что его уволили без ознакомления с результатами служебной проверки», — сообщил URA.RU Урычев. По словам адвоката, ему, как и его клиенту, также не дают ознакомиться с результатами служебной проверки, которые необходимы, чтобы он мог в дальнейшем представлять интересы Шпигуна в суде. В настоящее время административное дело по данному факту рассматривается в Центральном райсуде Челябинска. А в Верховном суде РФ принято к производству исковое заявление, в котором Шпигун оспаривает некоторые пункты приказа Приказа СК РФ № 77 «Об утверждении Порядка проведения служебных проверок в Следственном комитете Российской Федерации», на которые в СКР по Челябинской области сослались, отказывая в ознакомлении с результатами служебной проверки. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались. Шпигун был задержан в начале декабря прошлого года. Его обвинили в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств. По версии следствия, занимаясь расследованием дел, связанных с налоговым законодательством, он помогал коммерсантам уклоняться от уплаты налогов. Сейчас следователи ищут факты коррупции в действиях Шпигуна. В ходе следствия в деле появился еще один преступный эпизод, связанный с хищением оружия. Поводом для этого стал найденный во время обысков в доме у Шпигуна пистолет. После проверки выяснилось, что оружие было похищено из вещдоков. Спустя чуть больше недели после задержания Шпигун был уволен из следственного комитета.