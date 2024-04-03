В Тюмени назвали дату открытия семейного центра для алкоголиков и наркоманов

В сентябре в Тюмени откроют семейный корпус для алко- и наркозависимых родителей

04 апреля 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

На время лечения родители смогут не разлучаться со своими детьми (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Семейный корпус для зависимых родителей на базе тюменского Областного центра профилактики и реабилитации откроют в сентябре. Об этом рассказал директор центра Нариман Караисаев, в ходе визита в учреждение уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В новом корпусе будут лечить алкоголиков и наркоманов, и в это время их дети смогут находиться рядом. «Программа находится на завершающем этапе. Готовится вся инфраструктура, с сентября мы надеемся запустить проект. Это будут особые методики», — сообщили в пресс-центре Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка, со ссылкой на директора Областного центра профилактики и реабилитации Наримана Караисаева. Также 4 апреля Центр посетила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Ее ознакомили с уникальным тюменским проектом, на базе которого методике также будут обучать специалистов из других регионов. Суть в том, что на время реабилитации родителей дети до четырех лет смогут находиться вместе с ними. Ранее URA.RU писало, что о нюансах такого лечения рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор. По его словам, дети станут для взрослых дополнительным и сильным мотиватором к выздоровлению. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семейный корпус для зависимых родителей на базе тюменского Областного центра профилактики и реабилитации откроют в сентябре. Об этом рассказал директор центра Нариман Караисаев, в ходе визита в учреждение уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В новом корпусе будут лечить алкоголиков и наркоманов, и в это время их дети смогут находиться рядом. «Программа находится на завершающем этапе. Готовится вся инфраструктура, с сентября мы надеемся запустить проект. Это будут особые методики», — сообщили в пресс-центре Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка, со ссылкой на директора Областного центра профилактики и реабилитации Наримана Караисаева. Также 4 апреля Центр посетила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Ее ознакомили с уникальным тюменским проектом, на базе которого методике также будут обучать специалистов из других регионов. Суть в том, что на время реабилитации родителей дети до четырех лет смогут находиться вместе с ними. Ранее URA.RU писало, что о нюансах такого лечения рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор. По его словам, дети станут для взрослых дополнительным и сильным мотиватором к выздоровлению.